ORBAN O UVOĐENJU EVRA U MAĐARSKU: Ne bi trebalo, jer se EU raspada
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska ne bi trebalo da uvede evro, jer se Evropska unija "raspada".
Orban je rekao u intervjuu za ekonomski portal "EconomX" da je trenutna kamatna stopa centralne banke od 6,5 odsto "viša nego što bi mogla da bude".
On je ocenio da će do smanjenja kamatnih stopa doći "sporije nego što bi se želelo", jer je guverner centralne banke Mihalj Varga "oprezan čovek".
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
PESMA KOJU JE MARINA POSVETILA FUTI: Nastala je posle velike svađe koju su imali, a postala je ogroman hit
FUTA i Marina važili su za jedan od najskladnijih parova na našoj sceni, međutim, i u njihovom odnosu je bilo trzavica.
05. 10. 2025. u 14:05
Komentari (0)