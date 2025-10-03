NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA LEGALIZACIJU: Evo šta građane najviše zanima (FOTO)

NA Tatra samitu gde učestvuje više od 150 bankara, političara, ekonomista okupili smo se da vidimo gde stoji Evropa kada je u pitanju razvoj industrije i cele privrede, a ja sam predstavio ekonomske rezultate Srbije i sve ono što možemo i radimo zajedno na putu ka Evropskoj uniji na kome čvrsto stojimo, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.