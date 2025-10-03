NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA LEGALIZACIJU: Evo šta građane najviše zanima (FOTO)
ZAKON o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima daje građanima priliku da konačno budu ,,svoji na svome”, registrovani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i stavlja tačku na nelegalnu gradnju.
Pitanja koja građani najčešće postavljaju, kao i odgovori na ta pitanja, objavljeni su na sajtu namenjenom informisanju građana o upisu prava svojine: svojnasvome.gov.rs
