NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA LEGALIZACIJU: Evo šta građane najviše zanima (FOTO)

В. Н.

03. 10. 2025. u 09:30

ZAKON o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima daje građanima priliku da konačno budu ,,svoji na svome”, registrovani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i stavlja tačku na nelegalnu gradnju.

Foto: Novosti

Pitanja koja građani najčešće postavljaju, kao i odgovori na ta pitanja, objavljeni su na sajtu namenjenom informisanju građana o upisu prava svojine: svojnasvome.gov.rs

Građane interesuje: kako do upisa, šta podneti uz prijavu, koliko košta upis? A na sva pitanja vezana za legalizaciju mogu se informisati na pomenutom sajtu. 

