"NOVOSTI" SAZNAJU Rusi nude: Prerada nafte iz SAD briše sankcije

VLASNICI Naftne industrije Srbije (NIS) - ruski "Gasprom" i ostale njegove firme ćerke podnele su zahtev Sjedinjenim Američkim Državama za delistiranje sa "crne liste" Kancelarije OFAK tamošnjeg Ministarstva finansija.

Foto: D. Milovanović

Kako "Novosti" saznaju uz zahtev je stigla i poslovna ponuda, koja bi trebalo da odobrovolji Amerikance da obrišu NIS sa spiska sankcionisanih preduzeća. Jedna od ponuđenih opcija je i da u budućnosti naša rafinerija kupuje i obrađuje samo američku naftu. Ovo je samo deo ponude, a ostalji detalji ljubomorno se čuvaju u centrali moćne ruske energetske kompanije.

Da li će to biti dovoljno da se NIS potpuno ukloni sa liste prokazanih kompanija ili će rezultat biti dodatno i vremenski duže odlaganje njihove pripreme saznaćemo do 8. oktobra, kada ističe rok poslednjeg odlaganja. Do tada ćemo sa strepnjom gledati put Vašingtona. U međuvremenu NIS, kako "Novosti" saznaju radi i na najgorem scenariju - primeni sankcija.

Nafte i derivata ima dovoljno u rezervama da najmanje dva-tri meseca tržište može nesmetano da funkcioniše bez dodatnog uvoza. Ukoliko bi 8. oktobra stupile sankcije najveći problem bi bio zaustavljanja rada najvećih globalnih kartičarskih kompanija. To bi značilo da će mogućnost plaćanja goriva na pumpama NIS biti isključivo moguće kešom i domaćom "dina" karticom.

Upravo se, prema saznanjima "Novosti" radi na tome da sve kompanije koje imaju korporativne kartice, plaćanja vežu uz "dinu", ako do sankcija dođe. Za epilog su izuzetno zainteresovane i avio-kompanije, jer većina toči kerozin isključivo od NIS, a naša naftna industrija u vazdušnoj luci "Nikola Tesla" ima kompletnu infrastrukturu za sipanje goriva u avione. Dok čekamo sledeću sredu, stručnjaci umiruju javnost.

Privrednik, nekadašnji većinski vlasnik "Nafte AD" i počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković izjavio je da nema razloga za paniku na tržištu naftnih derivata zbog eventualne primene američkih sankcija NIS, jer imamo dovoljno rezervi da izađemo iz tog problema.

- Maloprodaja i benzinske stanice još uvek nisu ubeđene u to da će se sankcije ovog puta potpuno primeniti, odnosno veruju da će ponovo biti odložene. Pitanje je kako će se stvari odvijati s obzirom na to da je američka vlada trenutno i u obustavi rada - rekao je Atanacković za RTS. - Srbija se u sudaru Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nalazi između čekića i nakovnja. Mislim da će ipak doći do nekog povećanja troškova transporta, ali imamo rezervi da izađemo iz ovog problema.

Foto: NIS

Atanacković je naglasio da Srbija ima dosta rezervi za snabdevanje potrošača u narednom periodu:

- Ako do primene sankcija dođe, treba da se vidi kako u narednom periodu nadoknaditi te zalihe. Postoje određene nedoumice, da li će NIS i dalje moći da snabdeva ostale benzinske pumpe ili će ove rezerve koje imamo da koristi isključivo za snabdevanje svojih potrošača, odnosno svojih benzinskih stanica.

On kaže da ćemo se u slučaju najgoreg scenarija osloniti na uvoz nafte iz okruženja i da bi to povećalo cene. Istakao je da veruje da će se pronaći rešenja koja će zadovoljiti sve na tržištu:

- Samo uvođenje sankcija je težak momenat, pogotovo zbog početka poljoprivrednih radova. Kada je reč o našem tržištu, imamo dobre mogućnosti saradnje sa mađarskim MOL. Oni imaju rafineriju blizu Dunava, moguće je baržama to sve preneti.

Dok traje iščekivanje, firma "Jadranski naftovod" ("Janaf") saopštila je juče da je od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) dobila licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS do 8. oktobra. Iz "Janafa" kažu da će se u narednim danima, preko američkog pravnog zastupnika i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti OFAK sa zahtevom za produženje licence.

- Mogućnost produženja dozvole nakon 8. oktobra 2025. godine u velikoj meri će zavisiti od daljih aktivnosti koje NIS preduzme prema nadležnim američkim institucijama - naveo je "Janaf" na svojoj veb stranici.

Dobro upućeni tvrde da je produžetak sa 1. na 8. oktobar u stvari urađen baš na insistiranje "Janafa", jer je NIS ovoj kompaniji platio uslugu unapred i da mu je dozvoljeno da transportuje ugovorenu naftu. Svejedno, ova kompanija je uz zahteve NIS, vlada Srbije i Mađarske, svaki put zahtevala odlaganje. Razlog leži i u ugovoru sa NIS koji važi do kraja 2026. godine. Još važnije je da je upravo isporuka nafte od ostrva Krk do Srbije glavni i presudan prihod ove kompanije koja u manjem obimu snabdeva i Mađarsku.

Jedno od rešenja mogla bi da bude i promena vlasništva, iako je Srbija pokazala spremnost da preuzme većinski paket akcija, ali ruska strana nije bila zainteresovana za takav scenario. Opcija da Rusi prodaju nekoj drugoj kompaniji je u ovom trenutku neizvodljiva čak i da su spremni za prodaju. Naime, takvu transakciju u ovom trenutku kada je Ruska Federacija pod sankcijama nije moguće izvesti.

Zato čekamo sredu.

Sijarto: Kakva god pomoć bila potrebna - daćemo

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da se nada da će pitanje američkih sankcija NIS moći da se reši tako da energetsko snabdevanje Srbije ne bude ugroženo, ističući da će Mađarska nastaviti da pruža podršku Srbiji u rešavanju ove situacije. Podsetio je da situacija oko američkih sankcija NIS traje već neko vreme i ukazao da je Mađarska svakog meseca slala OFAK pisma podrške Srbiji u zahtevu da se odloži uvođenje sankcija.

- Ispostavilo se da smo svakog meseca bili uspešni, ali ovog puta nismo sigurni kakav će ishod biti. Ponovo smo poslali pismo podrške i nadamo se da će ova izazovna situacija moći da se reši na način koji omogućava da energetsko snabdevanje Srbije ne bude ugroženo. Mi ćemo učiniti sve što možemo da vas podržimo - rekao je Sijarto za RTS.

On je naveo da se naftna kompanija MOL priprema za povećanje izvoza nafte i proizvoda od nafte prema Srbiji, ukazujući da povećan izvoz te kompanije ne može da reši problem.

- Prilično sam siguran, znajući vašu vladu, vašeg predsednika i ministra finansija, da oni naporno rade na rešenju. Imali smo sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim i ja sam ga uverio da, kakva god pomoć da im od nas treba da bi prevazišli ovu krizu, mi ćemo je pružiti, stojimo vam na raspolaganju - istakao je Sijarto.