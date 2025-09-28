KAKO PRIPREMITI KUĆNI BUDŽET ZA GREJNU SEZONU? Otkrivamo najisplativije opcije za ovu zimu

TOKOM predstojeće grejne sezone, najjeftinije će biti grejanje na drva, a najskuplje grejanje na struju, pokazala je analiza Agencije za energetiku.

I dok će jedni zimu dočekati uz drva, drugi će uz radijatore. Kao i svake sezone, razlika u grejnim telima takođe povlači i razlike u ceni. Na primer, za grejanje stana od 60 kvadrata na 20 stepeni 16 sati dnevno tokom pola godine, loženjem drveta građanima će biti potrebno 53 hiljade dinara, dok će etažno grejanje na struju za istu kvadraturu iznositi 250 hiljada dinara.

Vreme kada je električna energija bila socijalna kategorija odavno je prošlo, kaže za Blic stručnjak za energetiku Miodrag Mesarović, navodeći da ona danas ima tržišnu vrednost. To znači da promena u izboru energenata direktno utiče na kućni budžet i troškove grejanja.

- Imate sad proširenu crvenu zonu, tako da će to i to sa svoje strane da utiče na povećanje cene. Tako da će cena na grejanje, na električnu energiju biti dosta, da kažem, skuplja nego, recimo, cena na ogrevno drvo, objašnjava Mesarović.

Šta je najisplativije

Domaćinstva koja koriste pelet, prema istraživanjima Agencije za energetiku, imaće troškove od 76.000 dinara, što je u poređenju sa prethodnom grejnom sezonom više za 17%.

Na istom nivou, prema podacima, ostaju i troškovi grejanja na ugalj i prirodni gas, a iako su cene peleta i drva blago porasle u odnosu na leto, prodavci navode da je to u ovom periodu uobičajeno, jer rastuća potražnja vuče i cene na gore, ističe radnica na stovarištu peleta Aleksandra Vujasinović.

- Peleta ima, redovno je snabdevanje, fabrike redovno to šalju, postoje neki planovi i isporuka, ali na nedeljnom nivou ima sasvim dovoljno peleta, tako da svi ljudi dobiju svoje količine. Svaki pelet pre puštanja u upotrebu treba da prođe određeni vid kontrole, da bi se videlo koji je procenat vlage, količina pepela i generalno sastav peleta. To je dobro, zato što će se time zaštititi sami potrošači peleta, gde će svi povećati i voditi računa o kontroli i kvalitetu, kaže Vujasinović.

Najskuplji vid grejanja ove sezone je etažno na struju, zašto građani za 60 kvadrata moraju da izdvoje i do 250 hiljada dinara. Pitali smo građane Beograda, Niša i Novog Pazara na koji način se greju, a većina njih za "Blic" televiziju kaže da i dalje biraju drva zbog cene i dostupnosti, dok manji broj koristi pelet ili struju.

- Koliko je stan i sve od toga zavisi isto i centralno grejanje, da li je veće ili manje.

- Koristim ogrevno drvo, potrošim 15 kubnih metara, po 50 eura u protivvrednosti, znači 750 eura.

- Električna energija, kotao preko koga se greju radijatori. Koliko to košta u jednoj sezoni? Dosta je skupo.

- Grejem se na drva. Trošak je od 800 do 1.000 evra, zavisi.

- Ja se grejem na parno grejanje, a potrošnja u sezoni zavisi od energetske efikasnosti zgrade.

Iako grejna sezona još nije ni počela, računica je već pokazala da će kućni budžet ove jeseni biti nešto opterećeniji, s obzirom na to da je najavljeno poskupljenje struje, ali i ogreva. Stručnjaci savetuju građanima da dobro izoluju kuće i stanove, kao i da biraju energetski efikasne uređaje kako bi računi za grejanje bili što manji.

