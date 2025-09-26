ORBAN ODBIO ZAHTEV TRAMPA: "Ne odustajemo od ruske nafte, to bi bacilo našu ekonomiju na kolena"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je u petak da će Mađarska nastaviti da nabavlja fosilna goriva iz Rusije uprkos zahtevu njegovog saveznika, predsednika SAD Donalda Trampa, i naglasio da je o tome lično obavestio američkog predsednika.
U intervjuu za državni radio Orban je rekao da je Trampu poručio kako bi obustavljanje uvoza ruske energije bilo ekonomska katastrofa za Mađarsku.
- Rekao sam predsedniku SAD... da ako Mađarska bude odsečena od ruske nafte i gasa, odmah, u roku od jednog minuta, ekonomski učinak zemlje će pasti za 4%. To znači da bi mađarska ekonomija bila na kolenima - izjavio je Orban, prenosi AP.
Suprotstavljeni stavovi SAD i Mađarske
Mađarska ostaje jedna od retkih evropskih zemalja koja nastavlja da kupuje rusku naftu i prirodni gas nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine. Tramp je početkom meseca pozvao sve članice NATO-a, uključujući i Mađarsku, da obustave kupovinu ruske nafte, uveren da bi se rat u Ukrajini time okončao.
Orban je, međutim, istakao da su geografski položaj i infrastrukturna ograničenja razlog što je prelazak na zapadne izvore snabdevanja gotovo nemoguć. Dok je Češka uspela da u potpunosti obustavi kupovinu ruske nafte, Slovačka – koja takođe graniči sa Mađarskom – nastavlja da održava uvoz.
„Mađarska će postupati u sopstvenom interesu“
I pored pritiska EU i administracije u Vašingtonu, Orban – koga često opisuju kao evropskog lidera sa najbližim vezama sa Kremljom – poručio je da Mađarska neće menjati kurs.
- Jasno je šta je u interesu Mađarske i mi ćemo postupati u skladu s tim - rekao je.
- Mađarska i Sjedinjene Države su suverene zemlje. Nema potrebe da jedna prihvata argumente druge. Amerika ima svoje argumente i interese, a Mađarska takođe.
