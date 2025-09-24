Ekonomija

ENETEL SOLUTIONS REALIZOVAO NAJVEĆI SAP CLOUD PROJEKAT NA BALKANU

Промо

24. 09. 2025. u 10:00

NA konferenciji SAP Business Suite Innovation Day , održanoj 16. septembra u beogradskom Sava Centru, Enetel Solutions predstavio je svoj najveći projekat – migraciju SAP sistema Telekoma Srbija u S/4HANA Private Cloud.

Foto: Promo

Ovaj projekat predstavlja prekretnicu za regionalno tržište, jer je u rekordnom roku od samo pet meseci migrirano ukupno četiri SAP Sistema. Poseban uspeh je postignut u smanjenju vremena potrebnog za prekid rada sistema sa 48 na svega 33 sata, što je od strateškog značaja za telekom industriju u kojoj je dostupnost servisa ključna.

„Telekom Srbija, lider u regionu i jedan od najuspešnijih operatora u jugoistočnoj Evropi je odlučio da svoja SAP on-premise rešenja prebaci u Private Cloud kako bi obezbedio fleksibilno, skalabilno i dugoročno održivo rešenje. Time smo obezbedili kontinuitet poslovanja i značajne uštede što je pokazala TCO analiza posmatrana za period od pet  godina “, istakla je Mirjana Jevtić, direktorka sektora za IT strategiju i podršku korporativnim poslovima Telekoma Srbija.

Foto: Promo

Iz ugla Enetel Solutions-a, migracija SAP sistema u cloud nije samo tehnički proces već i transformacija IT okruženja. Projekat je obuhvatio detaljnu analizu postojećeg ekosistema, planiranje infrastrukture, migraciju podataka i sveobuhvatno testiranje pre puštanja u rad. „Svaka faza bila je vođena najboljim SAP praksama i u tesnoj saradnji sa timom Telekom Srbija, što je obezbedilo brz, bezbedan i transparentan prelazak u cloud“, naglasio je Ivan Mijailović, SAP Program Manager u Enetelu.

Ovim projektom je Telekom Srbija postao pionir digitalne transformacije u regionu, dok je Enetel Solutions potvrdio status SAP Gold partnera i strateškog lidera u cloud transformacijama.

Foto: Promo

Da značaj projekta prevazilazi nacionalne okvire potvrđuju i priznanja sa SAP Partner CEE Kickoff događaja – Enetel Solutions je osvojio treće mesto u kategoriji Top Cloud Performer i nominaciju za Most Strategic Cloud Deal, u konkurenciji od preko 1200 partnera iz regiona.

Ovaj uspeh dodatno dobija na značaju jer se poklapa sa jubilejom – 15 godina postojanja Enetel Solutions. „Naša misija je da kroz inovacije i SAP rešenja omogućimo klijentima agilnost, efikasnost i održiv rast. Verujemo da domaći timovi mogu da realizuju projekte od strateškog značaja i da postave nove standarde u digitalnoj transformaciji“, izjavila je Ljubica Barbulj, CEO Enetel Solutions.

