ENETEL SOLUTIONS REALIZOVAO NAJVEĆI SAP CLOUD PROJEKAT NA BALKANU
NA konferenciji SAP Business Suite Innovation Day , održanoj 16. septembra u beogradskom Sava Centru, Enetel Solutions predstavio je svoj najveći projekat – migraciju SAP sistema Telekoma Srbija u S/4HANA Private Cloud.
Ovaj projekat predstavlja prekretnicu za regionalno tržište, jer je u rekordnom roku od samo pet meseci migrirano ukupno četiri SAP Sistema. Poseban uspeh je postignut u smanjenju vremena potrebnog za prekid rada sistema sa 48 na svega 33 sata, što je od strateškog značaja za telekom industriju u kojoj je dostupnost servisa ključna.
„Telekom Srbija, lider u regionu i jedan od najuspešnijih operatora u jugoistočnoj Evropi je odlučio da svoja SAP on-premise rešenja prebaci u Private Cloud kako bi obezbedio fleksibilno, skalabilno i dugoročno održivo rešenje. Time smo obezbedili kontinuitet poslovanja i značajne uštede što je pokazala TCO analiza posmatrana za period od pet godina “, istakla je Mirjana Jevtić, direktorka sektora za IT strategiju i podršku korporativnim poslovima Telekoma Srbija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Iz ugla Enetel Solutions-a, migracija SAP sistema u cloud nije samo tehnički proces već i transformacija IT okruženja. Projekat je obuhvatio detaljnu analizu postojećeg ekosistema, planiranje infrastrukture, migraciju podataka i sveobuhvatno testiranje pre puštanja u rad. „Svaka faza bila je vođena najboljim SAP praksama i u tesnoj saradnji sa timom Telekom Srbija, što je obezbedilo brz, bezbedan i transparentan prelazak u cloud“, naglasio je Ivan Mijailović, SAP Program Manager u Enetelu.
Ovim projektom je Telekom Srbija postao pionir digitalne transformacije u regionu, dok je Enetel Solutions potvrdio status SAP Gold partnera i strateškog lidera u cloud transformacijama.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Da značaj projekta prevazilazi nacionalne okvire potvrđuju i priznanja sa SAP Partner CEE Kickoff događaja – Enetel Solutions je osvojio treće mesto u kategoriji Top Cloud Performer i nominaciju za Most Strategic Cloud Deal, u konkurenciji od preko 1200 partnera iz regiona.
Ovaj uspeh dodatno dobija na značaju jer se poklapa sa jubilejom – 15 godina postojanja Enetel Solutions. „Naša misija je da kroz inovacije i SAP rešenja omogućimo klijentima agilnost, efikasnost i održiv rast. Verujemo da domaći timovi mogu da realizuju projekte od strateškog značaja i da postave nove standarde u digitalnoj transformaciji“, izjavila je Ljubica Barbulj, CEO Enetel Solutions.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)