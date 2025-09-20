BANKARI TRLJAJU RUKE, A LJUDI SE ZADUŽUJU: Evo na šta najviše troše pare od kredita, mnoge će iznenaditi
NEMAČKE i srpske banke beleže rast potrošačkih kredita, dok privredni zajmovi opadaju zbog usporavanja ekonomije i odlaganja investicija.
Nemačke kreditne banke beleže rast potražnje za potrošačkim kreditima. Tako su u prvih šest meseci ove godine odobrile 4,2 odsto više novca nego u istom periodu lane, pokazuju podaci Nemačkog udruženja banaka.
Novopozajmljenih čak 30 milijardi evra Nemci su najčešće iskoristili za kupovinu automobila.
Kod investicionih kredita za preduzeća uočava se suprotan trend - banke su za vozila, specijalnu opremu i mašine odobrile 5,2 milijarde evra, što je 6,6 odsto manje nego lane.
Razlog je usporavanje privrede - mnoge firme odlažu ulaganja.
Sličnosti u Srbiji
U Srbiji se beleže trendovi slični onima u Nemačkoj kada je reč o kreditima. Potrošački krediti rastu snažno, pa su, prema podacima Udruženja banaka Srbije, u aprilu 2025. zabeležili dvocifreni skok u odnosu na mart.
Ukupan dug stanovništva prema bankama premašio je 1.500 milijardi dinara (oko 12,8 milijardi evra), a najveći deo rasta odnosi se na gotovinske kredite. Sa druge strane, krediti privredi rastu znatno sporije, dok su pojedina preduzeća odlagala investicije u novu opremu i mašine zbog usporavanja privrede i neizvesnih uslova poslovanja.
Narodna banka Srbije je u drugom kvartalu 2024. registrovala ukupni međugodišnji rast domaćih kredita od 4,7 odsto, pri čemu su krediti stanovništvu porasli 4,9, a krediti privredi 4,2 odsto.
Za razliku od Nemačke, gde je većina potrošačkih zajmova išla na kupovinu automobila, u Srbiji nema takve precizne statistike, ali se jasno vidi isti obrazac – rast kredita građanima i oprezniji pristup firmi kada je reč o investicijama.
(Kurir)
