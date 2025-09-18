PRVO IZVLAČENJE U SUBOTU: Za nagradnu igru "Uzmi račun i pobedi" stiglo 155 miliona računa
PRVO izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", biće održano u subotu, 20. septembra, a prema informacijama sa sajta Poreske uprave za nagradnu igru je do 14 časova pristiglo više od 155 miliona računa dok aplikaciju koriste 421.054 stanovnika Srbije.
U ovom krugu biće organizovano pet izvlačenja, poslednje će biti održano 18. oktobra a dobitnike očekuje 10 automobila Fiat grande panda i to pet hibridnih i pet električnih, kao i pet trosobnih dupleks stanova u naselju "Zemunske kapije".
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Srbiji, koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom ove godine na teritoriji Srbije, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.
Kao i u prethodnim krugovima, umesto slanja fiskalnih računa u kovertama, građani pravo učešća ostvaruju registrovanjem računa putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi".
U nagradnoj igri učestvuju svi računi izdati tokom ove godine i uneseni u mobilnu aplikaciju "Uzmi račun i pobedi" nakon 1. maja do 12 časova na dan izvlačenja, bez obzira na vrednost računa.
Računi uneseni posle navedenog roka na dan izvlačenja, kao i računi koji nisu izvučeni u jednom od izvlačenja, imaju pravo učešća u narednim izvlačenjima, sve do poslednjeg, petog izvlačenja.
(Tanjug)
