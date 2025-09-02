Ekonomija

MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Naftovod Srbija-Mađarska strateški značajan projekat

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:23

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom i državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Staroijem o realizaciji projekta izgradnje naftovoda između Srbije i Mađarske.

МИНИСТАРКА ЂЕДОВИЋ ХАНДАНОВИЋ: Нафтовод Србија-Мађарска стратешки значајан пројекат

Foto: Printskrin

Đedović Handanović je ukazala da je naftovod Srbija-Mađarska strateški značajan projekat.

- Srbija i Mađarska prepoznale su strateški značaj izgradnje naftovoda, kojim će naša zemlja obezbediti diversifikaciju snabdevanja sirovom naftom i unaprediti energetsku sigurnost, koja je naš najvažniji prioritet. U izazovnim geopolitičkim okolnostima neophodno je da imamo više mogućnosti za snabdevanje i izbegnemo potencijalne rizike od snabdevanja iz samo jednog pravca. U narednom periodu nastavićemo strateške razgovore sa predstavnicima ruske i mađarske vlade o pravnim, ekonomskim, tehničkim i drugim detaljima ovog važnog projekta, koji ima značaj ne samo za našu zemlju - rekla je ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ona je istakla da je saradnja tri države u snabdevanju gasom na visokom nivou primer koji treba slediti i u oblasti snabdevanja naftom.

- Kao što gasovod Balkanski tok, kojim se Srbija i Mađarska snabdevaju ruskim gasom, čini stub energetske povezanosti i pouzdanosti, tako i naftovod može postati novi stub saradnje - rekla je Đedović Handanović.

Na sastanku je konstatovano ubrzanje projektovanja deonica naftovoda i na srpskoj i na mađarskoj strani, kao i da će razgovori na visokom nivou biti nastavljeni radi dogovora o svim preostalim pitanjima.

