GRADI SE GASOVOD „SNAGA SIBIRA - 2“: Moskva i Peking potpisali memorandum

RUSIJA i Kina potpisale su memorandum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“, izjavio je generalni direktor „Gasproma“ Aleksej Miler.

Foto: Tanjug/AP photo

- Na osnovu javne izjave lidera tri zemlje – Rusije, Kine i Mongolije – danas je potpisan pravno obavezujući memorandum o izgradnji gasovoda 'Snaga Sibira 2' i tranzitnog gasovoda 'Sojuz Vostok' kroz Mongoliju - istakao je on.

Miler je napomenuo da projekat ovih razmera ne podrazumeva brze odluke.

"Gasprom“ i CNPC su se takođe složili da povećaju pumpanje putem „Snaga Sibira“ sa 38 na 44 milijarde kubnih metara godišnje.

Strane su takođe potpisale sporazume o povećanju obima isporuke preko dalekoistočne rute sa 10 na 12 milijardi kubnih metara.

„Snaga Sibira - 2“ je projekat snabdevanja Kine gasom iz zapadnosibirskih polja preko Mongolije brzinom od 50 milijardi kubnih metara godišnje.

Očekuje se da će ugovor biti potpisan na 30 godina.

„Snaga Sibira“ je magistralni gasovod iz Rusije u Kinu, dugačak oko tri hiljade kilometara. Prvi gas je stigao iz Čajandinskog nalazišta u Jakutiji krajem 2019. Tri godine kasnije, počelo je snabdevanje iz Koviktinskog polja u Irkutskoj oblasti.

(Sputnjik)

