Ekonomija

GRADI SE GASOVOD „SNAGA SIBIRA - 2“: Moskva i Peking potpisali memorandum

Марија Стевановић
Marija Stevanović

02. 09. 2025. u 11:06

RUSIJA i Kina potpisale su memorandum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“, izjavio je generalni direktor „Gasproma“ Aleksej Miler.

ГРАДИ СЕ ГАСОВОД „СНАГА СИБИРА - 2“: Москва и Пекинг потписали меморандум

Foto: Tanjug/AP photo

- Na osnovu javne izjave lidera tri zemlje – Rusije, Kine i Mongolije – danas je potpisan pravno obavezujući memorandum o izgradnji gasovoda 'Snaga Sibira 2' i tranzitnog gasovoda 'Sojuz Vostok' kroz Mongoliju - istakao je on.

Miler je napomenuo da projekat ovih razmera ne podrazumeva brze odluke.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Gasprom“ i CNPC su se takođe složili da povećaju pumpanje putem „Snaga Sibira“ sa 38 na 44 milijarde kubnih metara godišnje.

Strane su takođe potpisale sporazume o povećanju obima isporuke preko dalekoistočne rute sa 10 na 12 milijardi kubnih metara.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

„Snaga Sibira - 2“ je projekat snabdevanja Kine gasom iz zapadnosibirskih polja preko Mongolije brzinom od 50 milijardi kubnih metara godišnje.

Očekuje se da će ugovor biti potpisan na 30 godina.

„Snaga Sibira“ je magistralni gasovod iz Rusije u Kinu, dugačak oko tri hiljade kilometara. Prvi gas je stigao iz Čajandinskog nalazišta u Jakutiji krajem 2019. Tri godine kasnije, počelo je snabdevanje iz Koviktinskog polja u Irkutskoj oblasti.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OD MEŠETARA I POLISA ŠTITI: Inicijativa Ministarstva poljoprivrede da se u otkupu poljoprivrednih proizvoda uvede obavezno osiguranje
Ekonomija

0 1

OD MEŠETARA I POLISA ŠTITI: Inicijativa Ministarstva poljoprivrede da se u otkupu poljoprivrednih proizvoda uvede obavezno osiguranje

UGOVORE otkupne cene i količine poljoprivrednih proizvoda, preuzmu ih i - nestanu. Poljoprivrednik ostaje i bez para i bez robe. Da se to ne bi dešavalo uvodi se obavezno osiguranje za firme koje otkupljuju voće, povrće, žitarice, što bi obezbedilo zaštitu obe strane u poslu. Tako niko ne bi ostajao kratkih rukava, ni poljoprivredni proizvođači, niti otkupljivači.

02. 09. 2025. u 11:50

MLEVENO MESO JEFTINIJE 170 DINARA! Barometar Novosti: Račun manji za barem 15 odsto
Ekonomija

0 14

MLEVENO MESO JEFTINIJE 170 DINARA! Barometar "Novosti": Račun manji za barem 15 odsto

PAZAREĆI 25 proizvoda ministar finansija Siniša Mali juče je uštedeo 745 dinara u odnosu na kupovinu istih artikala koju je obavio tri dana ranije, 29. avgusta. Ovo je rezultat Vladine uredbe koja je doneta na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, koja je stupila na snagu 1. septembra, a primenjuje se na 24 najveća lanca u Srbiji.

02. 09. 2025. u 06:37

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO