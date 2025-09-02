MLEVENO MESO JEFTINIJE 170 DINARA! BArometar "Novosti": Račun manji za barem 15 odsto

PAZAREĆI 25 proizvoda ministar finansija Siniša Mali juče je uštedeo 745 dinara u odnosu na kupovinu istih artikala koju je obavio tri dana ranije, 29. avgusta. Ovo je rezultat Vladine uredbe koja je doneta na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, koja je stupila na snagu 1. septembra, a primenjuje se na 24 najveća lanca u Srbiji.

Foto Novosti/dizajn

Tim povodom Mali je u istom marketu "Maksi", u kojem je prošle sedmice pazario proizvode iz 23 kategorije robe koje su obuhvaćene uredbom, to učinio i juče. Kako je naveo, račun iznosi 4.247 dinara, i manji je za oko 15 odsto, kada je identične artikle platio 4.992 dinara.

- Ovo je veoma važna vest i govori o uspehu onoga što smo uradili - rekao je Mali. - Razlika je 745 dinara u samo jednom danu, jedan račun za osnovne životne namirnice, ličnu i kućnu hemiju je manji za 745 dinara, odnosno 14,9 odsto. Uspeli smo ono što smo obećali i što je predsednik Vučić rekao, da će cene biti niže najmanje za 10 do 20 odsto.

On je podsetio da se uredba primenjuje na oko 20.000 artikala iz 23 kategorije robe, i to onih koje građani najčešće kupuju - prehrambeni proizvodi, kućna hemija, i artikli za ličnu higijenu.

MLEVENO MESO JEFTINIJE 170 DINARA REPORTERI "Novosti" su zabeležili da je deterdžent za sudove "feri" jeftiniji za 165 dinara, njegova cena je sa 549,99 pala na 384,99 dinara. Pola kilograma pirinča basmati "benlijan" košta 97 dinara manje, sada se prodaje za 227,99, a prošle sedmice je bio 324,99. Upakovano usitnjeno mešano meso od 500 grama jeftinije je za 170 dinara, a 400 grama belog rustičnog hleba ima nižu cenu za 25 dinara. Kutija griza "C" od 200 grama košta manje 35 dinara, sada 79,99, a pre stupanja na snagu uredbe bila je 114,99 dinara.

- To je veoma važna stvar za budžete građana Srbije, za njihov životni standard, ekonomska mera koju smo sprovodili imajući u vidu njihovu potrebu za nižim cenama, kao i za kvalitet života - naglasio je ministar.

Foto Novosti

Poređenje računa pokazuje da je 19 proizvoda iz korpe ministra finansija pojeftinilo, a šest je zadržalo istu cenu, što znači da njihove marže nisu prelazile 20 odsto. Na primer, pakovanje od 450 grama šabačkog punomasnog sira pojeftinilo je za 85 dinara, sa 459,99 na 374,99 dinara. Cena praška za veš "duel" u džaku od 2,7 kilograma niža je za 150 dinara - sada košta 569,99, a prošle sedmice je bio 719,99 dinara. Kilogram pasulja gradištanac u rinfuzu jeftiniji je za 50 dinara, a isto toliko je pala cena i kašice za bebe "juvitana" od 190 grama, kao i pola litre jabukovog sirćeta "nektar". Kilogram domaćeg pilećeg filea košta 56 dinara manje, a pirinč ABC oblo zrno je 45 dinara jeftiniji, dok je pakovanje od šest kesica praška za pecivo "C" jeftinije 46 dinara.

Foto Novosti/dizajn

Među proizvodima koji su ostali na istoj ceni su - ulje "iskon", smrznuti grašak "frikom" od 400 grama, kristal šećer "sunoko", mleko "moja kravica" 2,8 odsto mlečene masti, toaletni papir "lajk koton" 10 komada, beli hleb sečeni "tvojih pet minuta".

Ministar Mali je naveo da će građani značajno uštedeti, pre svega kada je reč o prehrambenim proizvodima koji se gotovo svakodnevno kupuju.

- Pozitivan uticaj na kućni budžet i taj novac možete da iskoristite i za neke druge stvari - ukazao je Mali. - Kada smo, zajedno sa građanima, utvrdili da su cene u maloprodajnim lancima neprimereno visoke i da utiču i na inflaciju, odmah smo reagovali i pokazali odgovornost, brzinu i znanje da sprovedemo jednu ovakvu meru u delo. Ne radimo ništa na štetu maloprodajnih lanaca, koji su važni u sistemu funkcionisanja privrede, ali na ovakav način smo zajedno i transparentno uradili sjajnu stvar.

On je najavio i donošenje tri nova zakona - o trgovini, zaštiti potrošača i nefer trgovinskim praksama koji će, kako je ocenio, sistemski rešiti probleme u tim oblastima.

Foto Tanjug/A. Paunković