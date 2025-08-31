MILIJARDE EVRA ZAGLAVLJENE: Banke hitno reagovale na propust sistema

EVROPSKE banke privremeno zaustavile PayPal plaćanja zbog kvara sistema za prevare, blokirajući više od 10 milijardi evra.

Unsplash

Evropske banke su privremeno zaustavile plaćanja putem platforme PayPal, blokirajući više od 10 milijardi evra, nakon što je sistem za proveru prevara na ovoj platformi zakazao.

Problem je nastao nakon što su banke prijavile milione sumnjivih direktnih terećenja. Prema izveštaju nemačkog lista "Süddeutsche Zeitung", sistem za otkrivanje prevara na PayPal-u uglavnom je bio u kvaru, što je omogućilo direktna zaduženja bez uobičajene provere.

Iz kompanije PayPal su potvrdili da je došlo do privremenog prekida usluge, koji je uticao na "određene transakcije bankarskih partnera", ali su naveli da je problem u međuvremenu rešen.

Nemačko udruženje štedionica, koje predstavlja više od 300 lokalnih banaka, saopštilo je da je kvar "značajno uticao na platne transakcije" širom Evrope, posebno u Nemačkoj. Finansijski regulator te države, BaFin, takođe je potvrdio da je obavešten o grešci.

Sistem za bezbednost, koji bi trebalo da sprečava lažna direktna terećenja, ovoga puta nije uspeo da zaustavi prevarante. Najčešći oblik ovakve prevare je kada se napadači lažno predstavljaju kao banke ili finansijske institucije, a zatim prevarom dobijaju pristup ličnim bankovnim podacima korisnika.

(Kurir)