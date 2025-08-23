Ekonomija

Bikovski trend se približava: Koje altkoine treba razmotriti? Pojavljuju se akcije povezane sa BTC-om

23. 08. 2025. u 10:00

PREDSTAVLjAMO tri altkoina koja bi trebalo kupiti u narednom bikovskom trendu: Ethereum (ETH), Solana (SOL) i Cardano (ADA), kao i Bitcoin Xyper, BTC sloj 2 rešenje.

Prema podacima sa tržišta, ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta približava se cifri od 4 biliona dolara, a priliv novog kapitala od institucionalnih investitora se nastavlja.

Stručnjaci su izdvojili Ethereum (ETH), Solana (SOL) i Cardano (ADA) kao ključne altkoine koji će verovatno imati najveću korist od oporavka tržišta.

Ovi projekti kombinuju tehnološku superiornost i praktičnu primenu, privlačeći pažnju investitora kao atraktivne opcije za ulaganje.

Posetite Bitcoin Hyper

ETHEREUM: DRUGI NAJVEĆI ALTKOIN PO TRŽIŠNOJ KAPITALIZACIJI

Ethereum i dalje dominira kao drugi najveći altkoin po tržišnoj kapitalizaciji, odmah nakon Bitcoina (BTC).

Prelazak na Proof-of-Stake (PoS) značajno je unapredio energetsku efikasnost i povećao procesnu snagu mreže. Trenutno se trguje oko 4.300 dolara, što je najviša cena od decembra 2021.

Usvajanje od strane institucionalnih investitora ubrzano raste, a prilivi kapitala putem ETF-ova nastavljaju da se povećavaju.

Tržišni analitičari predviđaju da će Ethereum verovatno preći granicu od 5.000 dolara u narednom bikovskom ciklusu.

SOLANA: ČETVRTI NAJVEĆI VISOKOPERFORMANSNI BLOKČEJN PO TRŽIŠNOJ KAPITALIZACIJI

Solana je poznata po brzoj obradi transakcija i niskim troškovima, koristeći jedinstveni Proof-of-History (PoH) konsenzus mehanizam koji omogućava obradu oko 65.000 transakcija u sekundi.

Njena primena u DeFi i NFT sektoru beleži nagli rast, stvarajući atraktivno okruženje za programere.

Nedavno je tržište pokazalo snažnu aktivnost, uz povećanje obima trgovine za više od 80%.

Mnogi projekti iz oblasti meme kriptovaluta razvijaju se na Solana blokčejnu, čime se dodatno širi raznovrsnost njenog ekosistema.

CARDANO: TREĆA GENERACIJA BLOKČEJNA ZASNOVANA NA AKADEMSKIM ISTRAŽIVANjIMA

Cardano je poznat po pristupu razvoju zasnovanom na istraživanjima, pružajući blokčejn platformu koja naglašava održivost i skalabilnost.

Hydra rešenje za skaliranje trebalo bi značajno da poveća brzinu transakcija.

Koristi ekološki prihvatljiv PoS konsenzus mehanizam, a privlači i institucionalne investitore kojima je važan ESG kriterijum.

Strateška partnerstva se šire u Africi i Južnoj Americi, čime se dodatno podstiče globalno usvajanje.

BITCOIN XYPER: BTC SLOJ 2 REŠENjE

Pored postojećih velikih altkoina, na scenu dolaze inovativni projekti u prostoru meme kriptovaluta.

Posebno se ističu kriptovalute nove generacije koje kombinuju praktičnu upotrebu i marketinšku privlačnost, a među njima Bitcoin Xyper (HYPER) privlači veliku pažnju kao drugo-slojno rešenje za Bitcoin.

Projekat kombinuje tehnologiju Solana Virtual Machine (SVM) sa ZK Rollup-om kako bi unapredio brzinu i smanjio naknade na Bitcoin mreži.

Aktuelna pretprodaja već je uspešno prikupila preko 8,7 miliona dolara.

Prema zvaničnom whitepaper-u, Bitcoin Xyper ima fiksnu ukupnu ponudu od 21 milijardu tokena, sa ugrađenim mehanizmima za sprečavanje inflacije i razvrednjivanja.

Pored toga, učesnicima pretprodaje trenutno se nude godišnji prinosi od stakinga od preko 180%, što ga čini izuzetno privlačnom prilikom za rane investitore.

Kupovina Bitcoin Xyper-a je jednostavna — token se može nabaviti pomoću ETH, USDT, BNB ili Solane preko zvaničnog sajta.

Bitcoin Xyper ima jasno definisan plan razvoja: lansiranje glavne mreže u trećem kvartalu 2025, uvrštavanje na velike berze u četvrtom kvartalu, te pokretanje decentralizovane autonomne organizacije (DAO) početkom 2026.

Pojava ovakvih inovativnih projekata verovatno će ubrzati tehnološki napredak na tržištu kriptovaluta i otvoriti nove prilike za ulaganje u narednom bikovskom trendu.

Za investitore, sada je ključni trenutak da odrede koje kriptovalute će dodati u svoj portfolio.

Drugi pišu

