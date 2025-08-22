TRAMP USPEO ONO ŠTO NIJE PUTIN? Miri dve zavađene supersile spremne za veću saradnju
KINA se čvrsto protivi američkim tarifama Indiji, rekao je u četvrtak ambasador Pekinga u Nju Delhiju.
Govoreći na marginama događaja u indijskoj prestonici, Sju Fejhong je nazvao SAD „nasilnikom“ zbog korišćenja tarifa kao oružja za postavljanje prekomernih zahteva.
-SAD su dugo koristile slobodnu trgovinu, ali sada koriste tarife kao pregovarački adut, rekao je. „SAD su uvele tarife do 50% Indiji i prete da će uvesti još. Kina se tome čvrsto protivi. Suočena sa takvim postupcima, tišina ili kompromis samo ohrabruju nasilnika. Kina će čvrsto stajati uz Indiju.”
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ranije ovog meseca, SAD su saopštile da će uvesti dodatnih 25% tarifa na uvoz iz Indije zbog kontinuirane kupovine ruske sirove nafte. Nove tarife, koje treba da stupe na snagu 27. avgusta, dolaze pored 25% koje su uvedene Nju Delhiju nakon što Indija i SAD nisu mogle da postignu trgovinski sporazum.
Sjuove izjave u četvrtak dolaze uoči posete indijskog premijera Narendre Modija Tjenđinu na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), gde se očekuje da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Očekuje se da će sastanak u Tjenđinu dodatno izgraditi bilateralne veze između dva azijska suseda, koje su u usponu od kada su se njihovi lideri sastali na marginama samita BRIKS-a u Kazanju prošlog oktobra. Veze su ranije bile zategnute otkako je granični sukob na Himalajima 2020. godine odneo živote vojnika sa obe strane.
Razmena između Indije i Kine je uglavnom obnovljena ove godine, a Novi Delhi je ponovo uveo turističke vize za kineske građane nakon pauze od pet godina. U julu je Kina dozvolila indijskim hodočasnicima da posete hinduistička sveta mesta u Tibetu prvi put od 2020. godine. Dve zemlje su se takođe složile da ponovo pokrenu graničnu trgovinu na tri određene tačke i dozvole direktne letove između Indije i kontinentalne Kine.
Ove nedelje, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji posetio je Novi Delhi radi pregovora o granici i razgovarao sa svojim indijskim kolegom, S. Džaišankarom, a takođe se sastao i sa Modijem.
rt.com
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMP POTPALjUJE CARINSKI RAT: BRIKS mu vraća tamo gde najviše boli
07. 08. 2025. u 10:05
KRAH ZAPADNOG UTICAJA: Kina i Indija neće biti poluge pritiska na Rusiju
04. 08. 2025. u 17:33
TRAMP SE SAM ODAO: Priznao koliko bi rusku ekonomiju pogodile njegove pretnje
01. 08. 2025. u 01:11
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)