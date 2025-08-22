Ekonomija

TRAMP USPEO ONO ŠTO NIJE PUTIN? Miri dve zavađene supersile spremne za veću saradnju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 19:14

KINA se čvrsto protivi američkim tarifama Indiji, rekao je u četvrtak ambasador Pekinga u Nju Delhiju.

Foto Tanjug/AP

Govoreći na marginama događaja u indijskoj prestonici, Sju Fejhong je nazvao SAD „nasilnikom“ zbog korišćenja tarifa kao oružja za postavljanje prekomernih zahteva.

-SAD su dugo koristile slobodnu trgovinu, ali sada koriste tarife kao pregovarački adut, rekao je. „SAD su uvele tarife do 50% Indiji i prete da će uvesti još. Kina se tome čvrsto protivi. Suočena sa takvim postupcima, tišina ili kompromis samo ohrabruju nasilnika. Kina će čvrsto stajati uz Indiju.”

Ranije ovog meseca, SAD su saopštile da će uvesti dodatnih 25% tarifa na uvoz iz Indije zbog kontinuirane kupovine ruske sirove nafte. Nove tarife, koje treba da stupe na snagu 27. avgusta, dolaze pored 25% koje su uvedene Nju Delhiju nakon što Indija i SAD nisu mogle da postignu trgovinski sporazum.

Sjuove izjave u četvrtak dolaze uoči posete indijskog premijera Narendre Modija Tjenđinu na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), gde se očekuje da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Očekuje se da će sastanak u Tjenđinu dodatno izgraditi bilateralne veze između dva azijska suseda, koje su u usponu od kada su se njihovi lideri sastali na marginama samita BRIKS-a u Kazanju prošlog oktobra. Veze su ranije bile zategnute otkako je granični sukob na Himalajima 2020. godine odneo živote vojnika sa obe strane.

Razmena između Indije i Kine je uglavnom obnovljena ove godine, a Novi Delhi je ponovo uveo turističke vize za kineske građane nakon pauze od pet godina. U julu je Kina dozvolila indijskim hodočasnicima da posete hinduistička sveta mesta u Tibetu prvi put od 2020. godine. Dve zemlje su se takođe složile da ponovo pokrenu graničnu trgovinu na tri određene tačke i dozvole direktne letove između Indije i kontinentalne Kine.

Ove nedelje, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji posetio je Novi Delhi radi pregovora o granici i razgovarao sa svojim indijskim kolegom, S. Džaišankarom, a takođe se sastao i sa Modijem.

