TRI OSNOVNA CILJA EKONOMSKIH MERA Vučić najavio sjajne vesti za građane Srbije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTSu osvrnuo se na ekonomske mere koje slede u budućnosti.

Foto I. D. S.

- Mere ćemo da preporučimo u narednih deset dana. One nemaju karakter leka tipa "andol", kao što smo nekada bili primorani da radimo, već pre svega trajnog antibiotika. Verujem da ćemo postići izuzetne rezultate. Vidim da je nastupila pobuna kod onih na koje se to odnosi. Pre svega govorimo o značajnim trgovinskim lancima, ali znate da ste manje halapljivi bili, da ste manje alavi bili, a malo više poštovali potrošače u Srbiji, do takvih mera ne bi ni došlo. Ovako će doći do mera, te mere imaju tri osnovna cilja. Prvo je povećanje kupovne moći i standarda stanovništva. Drugo je zaštita naših dobavljača, zaštita naših malih, mikro i srednjih preduzeća. I treći je smanjenje inflatornog pritiska, time jačanje naše kompletne i monetarne i fiskalne pozicije. To će biti kombinacija raznovrsnih mera, dubinskih, dugoročnih, kratkoročnih i srednjoročnih, i verujem da će ljudi zbog toga biti izuzetno zadovoljni. Konkretizujemo šta to znači za budžete kuća. To znači da će za budžete kuća, verujem da će ljudi, oko 26 do 28 milijardi evra se potrošiti u trgovinama na različite načine. I ako to računate, ja verujem da će 36% ukupno ide na prehrambene proizvode, i voće, i povrće, i tako dalje. U tom delu, verujem da ćemo više od 20% ukupno moći da postignemo, ali im nećemo dati da se služe trikovima tipa mi kažemo 100 proizvoda su jeftiniji, oni podignu cene za 200 proizvoda. I tu nadoknade to. A ne, ne, ne. Sada ćete imati sistemski koliko maržu možete da podignete. Nema više igre sa državom, i ne možete, i nećete moći da izigrate pravila koje država postavi. Naš posao je da brinemo o građanima. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. Ne zbog ne znam koga drugog. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. I to je za nas važno - naveo je Vučić.

- Verujem da će ljudi biti zadovoljni.