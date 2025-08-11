U OVOM MESTU AR GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOŠTA SVEGA 10 EVRA: U još pet gradova cena parcela ispod 20 evra po aru
TRŽIŠTE građevinskog zemljišta u Srbiji pokazuje izuzetno veliki raspon cena: od 10 evra pa do preko 100.000 evra po aru.
Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za 2024. godinu, najjeftinije građevinsko zemljište prometovano je u Loznici, gde je cena iznosila svega 10 evra po aru.
U grupu gradova sa cenama ispod 20 evra po aru ubrajaju se i Kragujevac (17), Valjevo (14), Jagodina (15), Čačak (18) i Leskovac (15).
S druge strane, apsolutni cenovni rekord drži beogradska opština Zvezdara, gde je jedan ar građevinskog zemljišta dostigao cenu od čak 111.913 evra. Vredi istaći da je to bila maksimalna cena na toj lokaciji, minimalna cena ara na Zvazdari je iznosila 165 evra, piše B92.
Visoke cene zabeležene su i u drugim beogradskim opštinama poput Voždovca (84.460 evra) i Čukarice (73.378 evra), kao i u Novom Sadu (58.943 evra).
U 2024. godini najčešći su bili prometi građevinskog zemljišta površine između 2 i 10 ari (47 odsto), dok su 40 odsto činili prometi od 10 ari do jednog hektara. Prometi do 2 ara činili su 10 odsto, dok je svega 4 odsto prometa obuhvatalo parcele veće od jednog hektara.
(Bizportal)
