LAŽNE PONUDE PRAZNE DŽEPOVE: Raste broj prevara sa navodnim jeftinim putovanjima i izdavanjem smeštaja u popularnim letovalištima

NA internetu raste broj lažnih ponuda za jeftina putovanja, kao i lažnih platformi za izdavanje smeštaja, a direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić preporučuje građanima da sve dobro provere ili da putuju preko agencija, jer je njihov rad zakonom uređen.

Foto M. Anđela

"Ove godine smo imali hiljadu i nešto slučajeva za koje smo čuli, koji su prijavljeni, što policiji, što turističkoj inspekciji, i za koje mi ne možemo da nađemo rešenje. Zakon ne može da prepozna neregistrovane privredne subjekte, a isto tako i privatna lica koja se bave organizacijom putovanja, a da na to nemaju pravo", rekao je Seničić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, najviše lažnih ponuda se pojavljuje za one destinacije za koje vlada najveće interesovanje, među kojima je Grčka, posebno apartmanski smeštaj.

On je rekao i da je razvoj tehnologije doveo do toga da se putem veštačke inteligencije mogu generisati snimci i fotografije koji se postave na internetu, ali, kako kaže, ljudi treba da znaju da kada nešto deluje primamljivo na prvi pogled, da se obično iza toga krije nešto sasvim drugačije.

Seničić preporučuje građanima da na internetu provere vilu, kuću, odnosno smeštaj i na nekim drugim izvorima, da vide da li postoji zvaničan sajt, da provere komentare na više mesta, ne samo na tom sajtu gde mogu biti generisani komentari putem veštačke inteligencije.

Aleksandar Seničić, Foto Tanjug

On je ukazao da je prvi signal upozorenja, kada se govori o lažnim ponudama, niska cena, ali da nije jedini, jer su se i oni koji varaju "izveštili", pa ni cene nisu tako niske.

Seničić ukazuje i da oni koji varaju poznaju zakone po kojima se radi i da poslednjih godina traže avansne uplate koje su na nivou kazne za prekršaj, odnosno, kako kaže, zahtevaju uplate avansa do 200 evra.

- Veliki broj ljudi nam se ove godine javljao da su uspostavili kontakt, uplatili avans, a onda je prestao svaki kontakt, isključen broj telefona i tako dalje. Mora da se vodi računa" - kaže Seničić.

On je posavetovao da se putuje preko turističkih agencije, jer nude sigurnost budući da iza njih stoji zakonski okvir, a imaju i svoje predstavnike na destinacijama koji mogu da pomognu.

Na pitanje koji je njegov savet za one koji smeštaj samostalno organizuju preko velikih platformi kao što je "Buking", Seničić kaže da ga i on koristi ponekad kada ide na kraća službena putovanja, ali da je imao različita iskustva.

- Ne kažem da nisu pouzdani, ali ljudi jednostavno moraju da znaju da 'Buking' nema nikakve veze sa turizmom. 'Buking' je platforma za oglašavanje smeštaja i izbegava bilo kakvu vrstu odgovornosti, dakle, najviše što može da uradi, ukoliko se ukaže da je zaista greška do njih, oni mogu da vam vrate novac" - rekao je Seničić.

Postavlja se pitanje gde ćete da se smestite i kada vam vrate novac, a taj hotel recimo ne može da vas primi jer nema mesta, dodao je on. Kako kaže, i kod tih platformi treba povesti računa.

Seničić, takođe, ukazuje i da nigde na svetu ne postoji zakonska regulativa koja to što se dešava na internetu može na pravi način da reguliše.

Isplati im se da plate kaznu

SENIČIĆ se zalaže da se donese novi zakon o turizmu u kom bi bilo prepoznato nelegalno poslovanje na društvenim mrežama, odnosno na internetu i da se zapreti daleko većim kaznama.

"U ovom trenutku mi imamo kaznenu politiku koja je zastarela, paušalne kazne koje se kreću od 20.000 do 80.000 dinara i neko ko pravi posao od svega toga, njemu je najjednostavnije da plati jednu ili dve kazne godišnje. Mnogo ga manje košta nego da plati sve obaveze državi i da plati zaposlene i sve ono što oni koji su registrovani regularno treba da plate" - rekao je Seničić.