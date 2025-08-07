U JULU 1.588 FIRMI STAVILO KATANAC: Broj stečajeva u Nemačkoj najviši za poslednjih 20 godina
BROJ stečajeva u Nemačkoj ponovo je značajno porastao i to na najviši nivo za skoro 20 godina, a dodatno pogoršanje se očekuje tokom jeseni, saopštili su danas analitičari iz Instituta za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH).
U julu je zabeleženo 1.588 stečajevima među pravnim licima u Nemačkoj, što je za 12 odsto više nego u junu i čak za 64 odsto više u poređenju s prosekom iz jula pre pandemije (u periodu 2016 - 2019).
Ako izuzmemo rekordne podatke za april, broj stečajeva u Nemačkoj je u julu na najvišem nivou za poslednjih 20 godina, prenosi Viršaftsvohe.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Istraživači ipak napominju da se u ovom talasu stečajeva uglavnom radi o manjim firmama, pa je ugroženost radnih mesta, navode, ograničena.
Posebno zabrinjava podatak da su tzv. rani indikatori, koji predviđaju stečajeve s vremenskim pomakom od dva do tri meseca, dostigli rekordni nivo od januara 2020, nadmašivši i prošlogodišnji maksimum iz jula 2024. za osam odsto.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Visina ovih ranih pokazatelja je neuobičajena i ukazuje na to da ćemo i tokom jeseni beležiti visoke stope stečajeva - izjavio je predstavnik IWH Štefen Miler.
(Tanjug)
Preporučujemo
BERLIN UPOZORAVA: Izrael je u opasnosti da bude diplomatski izolovan
31. 07. 2025. u 23:45
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)