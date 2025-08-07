Ekonomija

U JULU 1.588 FIRMI STAVILO KATANAC: Broj stečajeva u Nemačkoj najviši za poslednjih 20 godina

В. Н.

07. 08. 2025. u 13:01

BROJ stečajeva u Nemačkoj ponovo je značajno porastao i to na najviši nivo za skoro 20 godina, a dodatno pogoršanje se očekuje tokom jeseni, saopštili su danas analitičari iz Instituta za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH).

У ЈУЛУ 1.588 ФИРМИ СТАВИЛО КАТАНАЦ: Број стечајева у Немачкој највиши за последњих 20 година

Foto: Profimedia

U julu je zabeleženo 1.588 stečajevima među pravnim licima u Nemačkoj, što je za 12 odsto više nego u junu i čak za 64 odsto više u poređenju s prosekom iz jula pre pandemije (u periodu 2016 - 2019).

Ako izuzmemo rekordne podatke za april, broj stečajeva u Nemačkoj je u julu na najvišem nivou za poslednjih 20 godina, prenosi Viršaftsvohe.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Istraživači ipak napominju da se u ovom talasu stečajeva uglavnom radi o manjim firmama, pa je ugroženost radnih mesta, navode, ograničena.

Posebno zabrinjava podatak da su tzv. rani indikatori, koji predviđaju stečajeve s vremenskim pomakom od dva do tri meseca, dostigli rekordni nivo od januara 2020, nadmašivši i prošlogodišnji maksimum iz jula 2024. za osam odsto.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

- Visina ovih ranih pokazatelja je neuobičajena i ukazuje na to da ćemo i tokom jeseni beležiti visoke stope stečajeva - izjavio je predstavnik IWH Štefen Miler.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U PRIPREMI STRATEGIJA UPRAVLJANJA MINERALNIM RESURSIMA: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi
Ekonomija

0 0

U PRIPREMI STRATEGIJA UPRAVLJANJA MINERALNIM RESURSIMA: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi

POMOĆNIK ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo Ivan Janković izjavio je danas da je svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi o Strategiji upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima do 2040. godine sa projekcijom do 2050, koja je počela danas u Privrednoj komori Srbije (PKS), imao dovoljno vremena da se prijavi, a da se pojedini, kako je rekao, stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i oni koji sebe tako nazivaju, nisu prijavili za javnu raspravu i da su se okupili ispred PKS da bi sprečili prezentaciju Strategije i "pravili pozorošte".

07. 08. 2025. u 11:10

OTKAZUJU FESTIVAL I TRKU: Zbog svinjske kuge u Mačvi u Bogatiću uvode vanredne mere i ograničenja
Ekonomija

0 0

OTKAZUJU FESTIVAL I TRKU: Zbog svinjske kuge u Mačvi u Bogatiću uvode vanredne mere i ograničenja

AFRIČKA kuga svinja je u Mačvanskom okrugu najteže "zakucala na vrata" u selima opštine Bogatić, koja se posle Crne Bare, proširila na još nekoliko sela, gde je registrovana eutanazija i više od 200 grla svinja. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je za žarište zaraze područje Bogatića u poluprečniku najmanje tri kilometra. Istovremeno, ovo mesto je proglašeno ugroženim od ove zaraze u poluprečniku od 10 kilometara. Zato je zasedao lokalni krizni štab, u nameri da se preventivno deluje, kako se zaraza ne bi širila tim delom Srbije.

07. 08. 2025. u 11:08

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda