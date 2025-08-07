U JULU 1.588 FIRMI STAVILO KATANAC: Broj stečajeva u Nemačkoj najviši za poslednjih 20 godina

BROJ stečajeva u Nemačkoj ponovo je značajno porastao i to na najviši nivo za skoro 20 godina, a dodatno pogoršanje se očekuje tokom jeseni, saopštili su danas analitičari iz Instituta za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH).

U julu je zabeleženo 1.588 stečajevima među pravnim licima u Nemačkoj, što je za 12 odsto više nego u junu i čak za 64 odsto više u poređenju s prosekom iz jula pre pandemije (u periodu 2016 - 2019).

Ako izuzmemo rekordne podatke za april, broj stečajeva u Nemačkoj je u julu na najvišem nivou za poslednjih 20 godina, prenosi Viršaftsvohe.

Istraživači ipak napominju da se u ovom talasu stečajeva uglavnom radi o manjim firmama, pa je ugroženost radnih mesta, navode, ograničena.

Posebno zabrinjava podatak da su tzv. rani indikatori, koji predviđaju stečajeve s vremenskim pomakom od dva do tri meseca, dostigli rekordni nivo od januara 2020, nadmašivši i prošlogodišnji maksimum iz jula 2024. za osam odsto.

- Visina ovih ranih pokazatelja je neuobičajena i ukazuje na to da ćemo i tokom jeseni beležiti visoke stope stečajeva - izjavio je predstavnik IWH Štefen Miler.

