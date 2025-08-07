Ekonomija

U PRIPREMI STRATEGIJA UPRAVLJANJA MINERALNIM RESURSIMA: Svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi imao vremena da se prijavi

В.Н.

07. 08. 2025. u 11:10

POMOĆNIK ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo Ivan Janković izjavio je danas da je svako ko je želeo da učestvuje u javnoj raspravi o Strategiji upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima do 2040. godine sa projekcijom do 2050, koja je počela danas u Privrednoj komori Srbije (PKS), imao dovoljno vremena da se prijavi, a da se pojedini, kako je rekao, stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i oni koji sebe tako nazivaju, nisu prijavili za javnu raspravu i da su se okupili ispred PKS da bi sprečili prezentaciju Strategije i "pravili pozorošte".

У ПРИПРЕМИ СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА: Свако ко је желео да учествује у јавној расправи имао времена да се пријави

Foto Novosti

Janković je za Tanjug istakao da je od početka ceo proces vođen potpuno transparentno i da je čak zbog zaintesovanosti Ministarstvo dalo dodatnih mesec dana, kako bi stručna javnost, NVO, generalno nevladin sektor i svi drugi mogli da daju primedbe i sugestije, što mogu i danas učiniti u skladu sa procedurom koja se nalazi na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike i PKS.  

- Svedoci smo da pojedini stručnjaci i oni koji sebe nazivaju tako, kada govorimo o oblasti zaštite životne sredine, imaju određene težnje da poremete čitav proces Strategije. Oni su, takođe, imali pravo da se prijave, ali svedoci smo da se nisu prijavili i da samo žele da naprave pozorište od današnjeg dana i da ne dozvole da se Strategija prezentuje na onaj način na koji bi trebalo - rekao je Janković.

On je naveo da su se predstavnici Ministarstva i struke okupili danas u PKS kako bi održali javnu prezentaciju Strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije za period od 2025. do 2040 sa projekcijama do 2050. godine, zajedno sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja. 

Pred početak javne rasprave o Nacrtu Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima ispred zgrade PKS okupila se mala grupa ekoloških aktivista i građana, koji su pokušali da uđu u zgradu, a potom su sprečavali učesnike javne rasprave da uđu.

