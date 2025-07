LEŽALJKE OD 10 DO ČAK 250 EVRA ZA DAN: Plažni mobilijar u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Grčkoj dostiže cene od kojih se vrti u glavi

OD 10 do 250 evra koštaju dve ležaljke i suncobran na crnogorskom i hrvatskom Jadranu, ali i na obalama Grčke.

Foto Shutterstock

Cena setova koji su postali navika mnogih turista na odmoru, zavisi od toga u kom se redu nalazi - da li je na "pjenu od mora" ili na kraju plaže, ali i od ekskluzivnosti samog mesta. U nekim se ne može ni iznajmiti bez jela i pića, a u pojedinim se nudi i za kafu.

Plastični ili drveni kreveti za sunčanje kraj morske vode u mnogim gradovima nadmašili su u ceni smeštaj u apartmanima i hotelima.

Tako, najjeftiniji set ležaljki od Ulcinja pa do Budve može da se iznajmi u Baru, u turističkom mestu Šušanj, na kraju plaže Žukotrlica. Na delu ove plaže set ležaljki i suncobran su 10 evra na dan, dok prema Baru, pojedini zakupci plaža izdaju u prvom redu set ležalji po 20 evra, a drugi red je jeftiniji za pet evra. U proseku oko 20 evra košta set ležaljki i suncobran na većini kupališta Velike plaže, mada su baldahini duplo skuplji i staju minimalno 40 evra i to oni koji su najudaljeniji od mora.

Na ekskluzivnoj Maestral plaži set dve ležaljke i suncobran dnevno košta između 120 i 200 evra, a u "premijum zoni" cena ide i do 250 evra. Ulaz je besplatan, ali bez rezervacije - teško da ćete pronaći mesto. Kokteli su u proseku od 20 do 30 evra, dok je boca vina od 100 evra i naviše. Ploče kod Budve su postale kultno mesto za one koji žele dnevnu zabavu uz di-džejeve i hedonizam. Ulaz se naplaćuje 20 evra po osobi, dok se ležaljke kreću od 50 do 150 evra, u zavisnosti od pozicije i termina.

U Španiji - šarenoliko NA obalama Kosta Brave ležaljke nisu potreba s obzirom na to da veliki broj domaćih, ali i stranih turista na plaže idu sa peškirom u rancu i suncobranom pod miškom. Ipak, ukoliko se odlučite da dan na prelepim plažama severoistoka Španije, u srcu Katalonije provedete na ležaljkama i pod suncobranom, od Badalone, preko Kanet de Mara, Kaljelje, Blanesa, do Ljoret de Mara, iznajmljuju ih po komadu - u predsezoni, sredinom juna trebalo je izdvojiti sedam evra za dan. Tako je za komplet, ako ne koristite onaj mali broj na delu hotelskih plaža koje su za goste uglavnom gratis, potreban 21 evro. Nešto južnije, ovih julskih dana, za naše turiste u sve popularnijem Benidormu smeštenom između Alikantea i Valensije, za dve ležaljke i suncobran, u proseku je potrebno 12 evra. Pića, u većini ovih mesta uz ležaljke nisu obavezna.

Kreveti za sunčanje luksuz su na brojnim plažama hrvatskog primorja. Najčešće se za njihovo iznajmljivanje traži od 20 do 30 evra. Astronomske cene na njihovom delu Jadrana imaju hoteli, koji su namerno preterivali jer su te ležaljke rezervisane za njihove goste.

- Šokirala sam se kad su mi tražili 150 evra za dve ležaljke - priča nam Biljana koja je sa mužem letovala u Rovinju. - Onda su mi rekli da je to plaža koja pripada hotelu i da oni tako čuvaju prostor za svoje goste. Te cene, inače, niko ne plaća, čak i oni koji su puni para.

Foto Shutterstock

Na popularnim plažama u Grčkoj tokom letnje sezone, ležaljke se mogu koristiti uz konzumaciju pića i hrane iz barova, a negde je potrebno ispuniti određeni minimalni iznos. Na Tasosu ležaljke su besplatne uz porudžbinu pića, ali na pojedinim plažama zakup košta od 14 do 30 evra po kompletu.

Obavezno zakazivanje, pogotovo vikendom REKORDE po cenama drži metropola crnogorskog turizma - Budvanska rivijera gde su cene plažnog mobilijara često skuplje od noćenja u hotelima. Ako ste poželeli tokom vikenda da uživate na baldahinima na popularnim plažama kao što je Galija bič u blizini Svetog Stefana, a da niste iste rezervisali danima unapred - želja vam neće biti ispunjena jer su svi popunjeni. Za najjeftiniji se mora izdvojiti 200 evra minimalno u zavisnosti od pozicije. "Novostima" je potvrđeno da su u cenu uračunati i hrana i piće, ali 200 evra je minimalni iznos koji gosti plaćaju za uživanje na ovoj plaži.

Na plaži Paradizo set ležaljki i suncobran staju 30 evra, a na Psili Amosa se plaća tri puta manje, uz račun za piće. Na Amudija plaži ovaj komplet se može dobiti uz konzumaciju hrane i pića u minimalnom iznosu od 40 evra. Na Acpas (Šećernoj) plaži ležaljke se naplaćuju 15 evra po osobi, a u cenu je uračunato jedno piće, Notos plaža nudi ovaj "smeštaj" uz porudžbinu od minimum 15 evra.

Na Astris plaži set se plaća uz naručenu hranu i piće u minimalnom iznosu od 40 evra za prvi red do mora i 35 evra u svim ostalim redovima. Na plaži Aliki plažni mobilijar košta od 10 do 20 evra, a u Potosu se dobija uz poručeno piće ili hranu ili se naplaćuje samo 2,5 evra uz poručeno piće. Na Anonimo plaži ležaljke se mogu dobiti uz konzumaciju pića i hrane u minimalnom iznosu od 15 evra, a negde se novo piće mora poručiti na svaka tri sata. Udobniji kreveti sa dušecima su za pet evra skuplji.

Foto Shutterstock

Na Limenas plaži ležaljke i suncobran se mogu dobiti uz hranu i piće, a negde račun ne sme da bude ispod 30 evra. Na Limenariji set se može dobiti uz minimum potrošenih 10 do čak 80 evra, za uživanje u hrani i piću tik do vode. U Pefkohoriju na Kasandri, ovaj set košta 20 evra uz konzumaciju hrane i pića. Na plaži Polihrono cene iznose od 60 evra u prvom redu, do 20 u udaljenijim delovima. Na Kriopigiju iznajmljivanje plažnog smeštaja je 20 evra, a u to su uračunata dva pića. Ista je računica i ugostitelja na Sitoniji, na plaži Kalamici.

Ležaljke na plaži Lagonisi u prvom i drugom redu uz more naplaćuju se 20 evra po osobi ili 40 za set. Cene u mestu Vurvuru u prvom redu iznose čak 50 evra, a u drugom i trećem redu su za po deset evra niže. U Neos Marmarasu, na Paradiso plaži ležaljke su još uvek besplatne i mogu se koristiti uz konzumaciju. Isti su uslovi i na plažama u okolini Sartija, kao i u Nea Rodi i Jerisosu na Atosu. U Nea Kalikratiji gradska plaža nudi set ležaljki od 20 evra do 50 evra.

U letovalištu Stavros uslov za korišćenje ležaljki u prvom redu su hrana i piće u minimalnom iznosu od 30 evra, u svim drugim redovima ležaljke se mogu koristiti uz poručeno piće.

Ko se odluči za Krit u većim mestima i na dužim plažama najčešće se imobilijar može koristiti uz konzumaciju. Tako je na plaži Amurara nedaleko od Herakliona. Gradske plaže set od dve ležaljke i suncobranom ustupaju za 12 evra. A, u zavisnosti od mesta do mesta zakup je od osam, pa sve do 100 evra. Na Vulizmi je 50 evra, na Elafonisiju, najlepšoj plaži na svetu ko ugrabi može da zakupi set i za 25 evra. U manjim mestima poput plake preko puta ostrvca Spinalonga ko potroši 40 evra na hranu i piće može da koristi ležaljke i hladovinu ceo dan. U seocetu Mirtos u jednom baru naplaćuju set 10 evra, u drugom je besplatno uz konzumaciju...