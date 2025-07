PROMENA U CENI PUTARINA: Od prestonice do Niša 1.170 dinara, do Novog Sada 325

PUTARINA u Srbiji od danas je skuplja u proseku za oko 4,3 odsto po pređenom kilometru, i prema novom cenovniku od Beograda do Preševa sada iznosi 1.970 dinara.

Foto Tanjug

Od Beograda do Niša (sever) vozači sada plaćaju 1.170 dinara, a od glavnog grada do Novog Sada 325. Naknada za korišćenje auto-puta od prestonice do Subotice je 835, dok od Beograda do Šida iznosi 520 dinara. Do korekcije visine putarina je došlo zbog njihovog redovnog usklađivanja sa inflacijom.

Nove cene naknada objavljene su u "Službenom glasniku", a kako se navodi putarine za novoizgrađenu deonicu auto-puta Beograd - Požega - naplatne stanice Lučani i Prilipac primenjuju se od 10. jula.