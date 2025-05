"ČEŠĆE PUTUJEMO KOD DECE U BEOGRAD, RADUJEMO SE" LJudi iz Lučana oduševljeni auto-putem Miloš Veliki (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je u ponedeljak radove na izgradnji auto-puta E-763 ''Miloš Veliki'', na deonici Preljina - Požega, a građani Lučana su za "Novosti" ispričali da će im taj projekat doneti manje gužve i mnogo drugih pogodnosti.

Foto: Novosti

- Radujemo se još tom putu - rekla je jedna gospođa, dok jedna baka kaže da će češće putovati do svoje dece koja žive u Beogradu.

Nije jedina. Jedna od žena sa kojom smo razgovarali kaže da su ovaj auto-put čekali jedno 30 godina.

- Taj put mnogo znači za moju porodicu jer ja često putujem kod dece, za Beograd - kazala nam je ona.

Kako kažu građani Lučana, to je bitno i zbog bezbednosti.

- Osećamo se nekako savremenije mnogo. Deca nam dolaze iz Beograda, njima će biti kraći put. Svi smo zadovoljni. Sad mogu da dođu na kafu i da se vrate. Ovaj put smo mnogo dugo čekali. Taj auto-put nas je baš otvorio i mnogo nam znači - rekli su nam.

Ističu da im je taj put bitan kao pristupna saobraćajnica.

- Povezujemo se sa Čačkom, Požegom... Uređuju se i okolne ulice. Mnogo će nam doneti i u razvoju industrije - kažu nam.

Otvaranje za Vidovdan

Vučić je najavio da će auto-put Preljina - Požega biti otvoren za Vidovdan.

- Put Preljina-Požega mislimo da za Vidovdan otvorimo. Znate li šta to znači za ljude iz Užica, Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Sjenice koji će moći da idu tim putem i da stignu neuporedivo brže. Tu se uštedi pola sata kada imate auto-put umesto onog jezivog puta kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru do Požege. To je najvažniji deo i najteži deo i otvaramo u ovom trenutku najduže tunele u našoj zemlji, Munjino brdo i Laz - rekao je on.

Deonica Preljina – Požega duga je 30,9 km a krajem januara 2022. godine u saobraćaj je pušteno oko 11 km od Preljine do Pakovraća. Za ovu deonicu je karakteristično to što prolazi kroz teren koji je građevinski veoma zahtevan, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli.

Na deonici Preljina – Požega predviđena je izgradnja tri tunela, od kojih je jedan i to Trbušani pušten u saobraćaj a druga dva su Munjino Brdo i Laz. Sva tri tunela su projektovana sa dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer.