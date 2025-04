VIŠE OD 4.500 MLADIH PRIJAVILO SE ZA STAMBENI KREDIT Oglasio se ministar Mali: Evo u kojim bankama možete konkurisati

U PROGRAMU subvencionisanih stambenih kredita za mlade učestvuje ukupno osam poslovnih banaka, nakon što su se danas programu priključile Rajfajzen banka i Erste banka, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali i dodao da su pre njih u program ušle Banka Poštanska štedionica, Banka Inteza, NLB Komeracijalna banka, OTP banka, AIK banka i Unikredit banka.

Foto: D. Dozet

Mali je na svom Istagram nalogu napisao da je bankama do sada stiglo više od 4.500 prijava za kredite, od čega je u ovom trenutku kompletno 780 zahteva, što znači da će njima izvesno biti odobren kredit.

- Drago mi je što su poslovne banke prepoznale važnost ovog programa i u ovom obimu mu se priključile, jer to mladima daje mogućnost da još lakše dođu do svoje prve nekretnine. Sa učešćem od samo 1,0 odsto, ovo je fenomenalna prilika da se bez velikog početnog kapitala reši jedno od važnih životnih pitanja za mlade - naveo je on.

Dodao je da na ovaj način država pokazuje koliko misli na mlade ljude, koliko je svesna da im je podrška neophodna i da je baš zato paket prilagođen njihovim potrebama.

Ocenio je da su uslovi kredita bolji od bilo kog komercijalnog stambenog kredita, koji su mladima često nedostupni, pre svega zbog neophodnog učešća koje im u mladim godinama bude nepremostiv problem.

Mali je najavio da će ukoliko potražnja mladih bude premašila izdvojena sredstva, biti izdvojen dodatni novac za ovaj program, kako bi svi mladi koji to žele mogli da nabave svoju prvu stambenu nekretninu pod povoljnim uslovima.

