OGLASIO SE OSNIVAČ JEDNE OD KRIPTOVALUTA SVOJOM ANALIZOM: "Dolazi vreme jeftinog novca, bitkoin će eksplodirati"

BITKOIN bi mogao dostići vrednost od 250.000 dolara već do kraja ove godine, smatra Čarls Hoskinson, osnivač blokčejna Kardano (Cardan) i jedan od pionira kriptoindustrije, u razgovoru za CNBC. Kaže da bi veliki tehnološki igrači poput Majkrosofta (Microsoft) i Epla (Apple), koji ulaze u kriptosferu, mogli biti ključni pokretači tog rasta.

AP Photo/Tatan Syuflana

Kriptotržišta su se našla pod pritiskom usled rasprodaje rizične imovine, koju je izazvala odluka američkog predsednika Donalda Trampa o uvođenju carina prema brojnim zemljama.

Bitkoin i dalje znatno ispod rekordne vrednosti

Prošle nedelje bitkoin je pao ispod nivoa od 77.000 dolara, ali je u sredu skočio iznad 82.000 dolara nakon što je Tramp privremeno snizio carine na 10 procenata za većinu zemalja, ostavljajući prostor za trgovinske pregovore.

Ipak, bitkoin je i dalje znatno ispod svog rekordnog maksimuma iz januara, kada je premašio 100.000 dolara. Uprkos tome, mnogi u industriji ostaju izuzetno optimistični.

"Verujem da će bitkoin dostići 250.000 dolara do kraja ove ili sledeće godine", rekao je Hoskinson za CNBC tokom snimanja podkasta Beyond The Valley.

"Trgovinski rat će splasnuti, a tržište će pronaći novu ravnotežu"

Hoskinson smatra da će trgovinske tenzije na kraju splasnuti i da će tržišta stabilizovati očekivanja:

"Sve ovo oko carina biće promašaj. Ljudi će shvatiti da svet želi da pregovara i da se sve zapravo svodi na SAD protiv Kine. Neki će biti uz nas, neki uz Kinu", rekao je Hoskinson, a prenosi Index.hr.

"Tržišta će se malo smiriti, naviknuće se na novu normalu, a zatim će američka centralna banka smanjiti kamatne stope. Tada će nastupiti period 'brzog i jeftinog novca', koji će se slivati u kripto."

Ove komentare je dao pre nego što je Tramp najavio privremeno povlačenje većine carina.

Zašto Hoskinson veruje u skok bitkoina?

Hoskinson je izdvojio nekoliko ključnih razloga koji bi mogli da poguraju cenu bitkoina:

Više korisnika kriptovaluta — prema podacima menjačnice Crypto.com, broj vlasnika kriptovaluta porastao je za 13 procenata u 2024. godini i dostigao 659 miliona ljudi.

Geopolitička nestabilnost — Hoskinson smatra da se svet udaljava od "poretka zasnovanog na pravilima" i ulazi u period sukoba velikih sila.

Regulacija stejkbolkoina i zakonodavni okvir za digitalnu imovinu — u SAD-u se trenutno u zakonodavnom postupku nalaze dva zakonska predloga: Zakon o stabilnim kriptovalutama i Zakon o strukturi tržišta digitalne imovine i zaštiti ulagača. Oba bi, prema Hoskinsonu, mogla da pokrenu novi talas rasta.

"Ako Rusija želi da napadne Ukrajinu, napasti će je. Ako Kina želi da napadne Tajvan, uradiće to. U takvom svetu sporazumi i globalna trgovina slabo funkcionišu. Kriptovalute su jedini pravi alat za globalizaciju u takvom okruženju."

"Veličanstvenih 7" i uloga stejkbolkoina

Hoskinson veruje da će novi zakoni o stejkbolkoinima privući velike tehnološke kompanije, takozvanih "Veličanstvenih 7", uključujući Epl, Majkrosoft i Amazon (Amazon), koje bi mogle da počnu da plaćaju radnike stejkbolkoinima ili da ih koriste za male transakcije na svojim platformama.

Stejkbolkoini su kriptovalute vezane za fiducijarne valute, što znači fizički novac, i podržane stvarnim imovinskim rezervama.

Njihova ključna prednost je brz i jeftin prenos novca širom sveta.

"Ako se to dogodi, tržište kriptovaluta ponovo će se rasplamsati", rekao je Hoskinson.

"Novi talas spekulacija dolazi krajem leta"

"Kripto tržište verovatno će stagnirati naredna tri do pet meseci", predviđa Hoskinson, "a onda će se u avgustu ili septembru pojaviti veliki talas spekulativnog interesa, koji bi mogao da potraje šest do dvanaest meseci", zaključuje Hoskinson.

(Telegraf Biznis)