''TO JE PODLA TAKTIKA'' LOVCI NA NASLEDSTVO VREBAJU: Zbog ove cake možete ostati bez imovine, obavezno se čuvajte

KADA starije osobe ostanu same, deca su odavno otišla iz kuće, a imovina je velika – to može privući tzv. lovce na nasledstvo.

Foto Shutterstock

- To je podla taktika – tim rečima Nemački savez banaka (Bundesverband deutscher Banken) upozorava na opasnost od lovaca na nasledstvo i daje savete pogođenima i njihovim porodicama kako da se zaštite od tih oblika manipulacije.

Ko su lovci na nasledstvo?

Lovci na nasledstvo ciljano se usmeravaju na imovinu starijih, usamljenih ili nemoćnih osoba. S lažnom brigom i pažnjom stiču poverenje žrtava i nameću se kao „pomoćnici“. Posebno ako porodica nije prisutna, te „dobre duše“ lako zadobijaju poverenje.

U najgorem slučaju uspeju da iznude veće novčane poklone ili čak izmene testament u svoju korist. Najčešće stradaju stvarni zakonski naslednici. No, čak i ako se to ne dogodi, lovci na nasledstvo postepeno pokušavaju doći do novca koristeći razne manipulativne metode.

Foto: Unsplash

Kako deluju?

Sve počinje bezazleno: „odabranoj“ osobi pruža se pažnja, preuzima se nabavka ili nude usluge podizanja novca sa bankomata. Iz poverenja, pogođene osobe daju svoju bankovnu karticu sa PIN-om – podatke koji bi uvek trebalo da ostanu poverljivi. U početku se podižu manji iznosi, pa ni žrtva ni njena porodica možda neće odmah primetiti šta se dešava.

Druga česta metoda je emocionalna manipulacija: lovac na nasledstvo traži novac pričom o lažnim finansijskim problemima, sve dok žrtva iz sažaljenja ne da novac. Neki idu i dalje: izoliraju osobu od porodice i predstavljaju se kao jedina pouzdana osoba u njenom životu.

Foto: Shutterstock

Šta kaže zakon?

- Problem sa lovcima na nasledstvo raste iz godine u godinu - kaže advokat Jan Bittler, član Radne grupe za nasledno pravo Nemačkog advokatskog saveza, za portal t-online.

Međutim, prepoznati i krivično goniti takve manipulacije retko je moguće.

- Lovci na nasledstvo deluju u pravnoj sivoj zoni. Sam pojam sugeriše da se neko 'ušunjao' u testament - kaže Bittler.

Krivično se, ipak, može goniti pretnja ili iznuda. Na primer: „Postavi me kao jedinog naslednika ili te više neću negovati.“ Takvi se slučajevi često događaju unutar porodice, gde postoji snažna emocionalna povezanost.

Kako se zaštititi?

Zaštita počinje prevencijom. Ključno je otvoreno razgovarati sa članovima porodice koji bi mogli postati žrtve i ukazati im na moguće namere. Ko zna na šta treba obratiti pažnju, lakše će prepoznati upozoravajuće znakove.

Održavajte društvene kontakte

Stabilna društvena mreža pomaže da se izbegne izolacija. Advokat Bittler savetuje: - Najvažnije je imati dobar odnos sa članovima porodice i redovno kontaktirati. I ne mislim na posetu jednom godišnje za Božić kada se dele pokloni.

Redovni kontakti mogu delovati kao sistem ranog upozorenja. Ako roditelji ili bake i deke iznenada često spominju nepoznate „prijatelje“ ili izbegavaju rodbinu, treba biti na oprezu. Budite prisutni i podstičite starije da samostalno upravljaju svojim stvarima.

PIN nikada ne deliti

Razgovarajte sa bližnjima i objasnite im da nikada ne dele svoj PIN – ni usmeno ni pisanjem na karticu“, savetuje bankovni savez. Inače bi račun mogao biti sistematski i neprimetno pražnjen. Neobične i redovne isplate u neuobičajenim iznosima mogu biti znak zloupotrebe.

Foto Shutterstock

Ne davati blanko punomoćja

Ako neko preuzima finansijske poslove u ime starije osobe, ovlašćenja moraju biti jasno definisana. Važno je da sve radnje budu transparentne i u skladu sa voljom osobe koja je dala punomoćje.

Novac samo uz pisanu potvrdu

Ako neko traži novac kao pozajmicu, savetujte bližnje da traže pisanu potvrdu – npr. jednostavan ugovor o zajmu. Tako je transakcija dokumentovana i moguće je tražiti povrat. Takođe, preporučuje se zatražiti identifikaciju – na primer kopiju lične karte.

Važne dokumente čuvati na sigurnom mestu

Testamente, punomoćja i bankovni dokumenti treba da budu sigurno pohranjeni. Tako se sprečava pristup neovlašćenim osobama.

Testament možete deponovati kod nadležnog opštinskog ili naslednog suda. Trošak takve pohrane iznosi 75 evra, plus 18 evra za upis u Centralni registar.

Sigurna opcija je i sef u banci, koji takođe nudi visoku zaštitu za važne dokumente.