SRPSKI SIREVI POKORILI SVET: Nepoznati kupac iz Jordana po jedan baš iz Srbije šalje čoveka da ga donese avionom u ručnom frižideru

potrp]a;i u Srbiji radije će kupiti polutvrdi sir na kome je naznačeno da je iz Francuske, Italije ili Švajcarske nego domaći u istom cenovnom rangu.

Neretko tako prave veliku grešku, jer Srbija ima premijum sireve koji kvalitetom ne zaostaju za onima visokog ranga u pomenutim zemljama, kaže Srba Jovanović, vrhunski poznavalac sira.

- Imate, u principu, dve vrste potrošača, one kod kojih je presudna cena i one koji cene kvalitet i mogu i spremni su da ga plate. Mnogi od njih će, čak i kada mogu da ih priušte zbog cene, radije kupiti inostrani sir nego onaj domaćeg proizvođača, i tu će mnogo pogrešiti. Za to imamo nekoliko primera - ističe Jovanović.

Da domaći sir može da bude i vrhunski, Jovanović navodi "slučaj" penzionisanog profesora Više poljoprivredne škole u Šapcu Momčila Budimirovića, koji u Glušcima kod Šapca pravi koziji sir po koji svake dve nedelje nepoznati kupac iz Jordana šalje čoveka da ga u ručnom frižideru avionom dostavi u tu zemlju Bliskog istoka.

- A imamo i slučaj ambasadora Francuske, zemlje koja je svetski čuvena po svojim sirevima, koji je za jedan ovdašnji sir rekao da je najbolji koji je probao u poslednjih pet godina. Meni ne treba veća potvrda od toga - ističe stručnjak.

Pored ovih pojedinačnih primera, dostignuti kvalitet pokazuje i sve veće interesovanje za srpske sireve ne samo iz regiona, već i tržišta na kojima ih dosad nije bilo, od Bliskog istoka pa nadalje.

- Da bi se to proširilo, moramo da, osim na bazičnim problemima stočarstva i mlekarstva s kojima se suočavamo decenijama, radimo i na prepoznavanju i zaštiti geografskog porekla i zaštiti pojedinačnih marki. Prvo imaju samo dva sira, a drugo je kao intelektualnu svojinu zaštitilo tek desetak firmi - navodi Jovanović.

Sirarstvo u Srbiji ima dugu tradiciju, ali polutvrde sireve pravimo tek poslednjih nekoliko decenija. Sada imamo sve više premijum sireva, koji dozrevaju duže i naplate se više, ali od zrelog tržišta smo daleko.

- Opada broj krava i koza, a mladi ljudi su sve manje motivisani da rade taj težak posao gde ne postoji godišnji odmor ili bolovanje. To je već dovoljno teško i bez toga što sledi kao velika konkurencija sireva iz inostranstva koji dolaze na tržište snažno subvencionisani kod kuće i tako su u startu u povoljnijem položaju što se tiče formiranja cene. I na kraju dolazi pitanje kome ćemo i ovo što smo dostigli ostaviti, jer sve je manje školovanog kadra, i pored velikih napora mlekarskih škola u Pirotu i Futogu, kao i poljoprivrednih i veterinarskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu – zaključuje Srba Jovanović.

