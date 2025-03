"NEĆETE MORATI DA BIRATE" DŽefri Saks: Srbija predstavlja most između EU, Rusije, Bliskog istoka, Afrike i igra bitnu ulogu

AMERIČKI ekonomista, analitičar javnih politika i profesor na Univerzitetu Kolumbija Džefri Saks izjavio je da kada se govori o tržištu kapitala, Srbija ima puno prepreka, ali i mogućnosti.

Foto: Profimedia

Na pitanje šta bi države, koje bi možda morale da donesu odluku, trebalo da urade, Saks kaže da su za Srbiju neke stvari očigledne.

- Sa ekonomske tačke gledišta, nećete morati da birate. Odnosi sa Kinom su veoma dobri, produktivni, konstruktivni. Trenutno svakako ne želite da raskinete odnose sa SAD i ne morate to da činite. Geografski položaj vam je takav da ne želite sukobe sa susedima. To znači da Srbija neće preduzeti nikakve radikalne korake protiv EU. Možda bi mogla biti primorana na to, ali to nije poželjno - rekao je Saks.

Za Beograd bi, kako kaže, bilo najbolje da Kina i Evropa, odnosno EU, nastave otvorenu trgovinu i konstruktivne odnose, a Srbija da nastavi da ide evropskim putem, jer nema logike da američko tržište, u ekonomskom smislu, bude rešenje za Srbiju.

- To ne može biti rešenje zbog koga mora da raskine odnose sa Kinom - kazao je Saks i naveo da Srbija zaista ne može da priušti da prekida odnose sa EU i sa susedima takođe.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, najbolji stav bi bio da se nastave ekonomski i politički odnosi, da oni budu otvoreni, da se američki protekcionizam zanemari i da ni Evropa ni Srbija ne dođu u priliku da biraju između Amerike i Kine.

Naglasio je da je tržište kapitala bitno, kao i pozicija i uloga koju Srbija igra u regionu.

- Srbija predstavlja most između različitih regiona – EU, Bliskog Istoka, Rusije, Afrike.

- Srbija je veoma dobro pozicionirana i predstavlja mesto spajanja nekoliko potencijalno dinamičnih područja za svetsku privredu - ocenio je Saks i naveo da je Srbija glavni primalac tih veza i spojeva.

Prema njegovim rečima, najbolji momenat i sjajne vesti su te što predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, razgovaraju i što se ponovo priča o otvaranju ekonomskih odnosa Rusije i SAD.