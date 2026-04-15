Sadite lavandu? Treba samo da pratite jednostavno pravilo

LAVANDA je poznata kao biljka koja se relativno lako održava i kojoj posebno prijaju sušni uslovi, ali u početnim fazama rasta ipak zahteva određenu pažnju kako bi se uspešno ukorenila. Jednostavan ritam zalivanja pomaže mladim biljkama da razviju snažan koren bez opasnosti od truljenja.

Foto: Raffaele Ballirano / Panthermedia / Profimedia

Jednostavno pravilo koje se lako pamti može pomoći lavandi da napreduje u vrtu, naročito prilikom sadnje mladih biljaka. Reč je o aromatičnoj biljci otpornoj na sušu, prepoznatljivoj po umirujućem mirisu i dekorativnim ljubičastim cvetovima.

Sa dolaskom toplijih i sunčanijih dana mnogi ljubitelji vrtlarstva pitaju se kako da svojoj lavandi obezbede optimalne uslove za rast. Iako je u poređenju sa mnogim drugim biljkama manje zahtevna, tek posađenim primercima potrebna je dodatna briga tokom prvih meseci. Tu na scenu stupa pravilo 8:8:8.

Koliko je tačno vode potrebno

Ova mnemotehnika pomaže da se odredi pravilan ritam zalivanja bez rizika od preterivanja. Tokom prvih osam nedelja nakon sadnje preporučuje se da biljka dobija oko 240 ml vode svakih osam dana.

Takav pristup omogućava lavandi da dobije dovoljno vlage za razvoj snažnog i zdravog korenovog sistema.

Kada se jednom dobro ukoreni, lavanda postaje veoma otporna na sušu i često više strada od prekomernog zalivanja nego od nedostatka vode. Ipak, to ne znači da joj nije potrebna minimalna pažnja kako bi dostigla svoj puni potencijal.

Greška koju svi prave

Stručnjaci upozoravaju da je preterano zalivanje jedna od najčešćih grešaka. Lavandu u saksijama treba redovno zalivati, ali je važno dozvoliti da se zemlja potpuno osuši između zalivanja.

Najbolje je zalivati ređe, ali temeljno, kako bi biljke ostale zdrave i snažne.

Pre zalivanja preporučuje se da se proveri vlažnost zemlje tako što se dva prsta utisnu u supstrat, jer se ispod površine često zadržava vlaga koja nije odmah vidljiva.

Opšte pravilo je: pustite da se biljka potpuno osuši pre sledećeg zalivanja, otprilike na svake dve nedelje, nakon čega je treba dobro natopiti. Voda treba da iscuri kroz drenažne otvore na dnu saksije, čime se obezbeđuje pravilna hidratacija bez zadržavanja viška vlage.

(Espreso)