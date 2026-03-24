IZMENJENA UREDBA VLADE: Ovo su nove cene goriva za poljoprivrednike
VLADA Srbije izmenila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i podigla cenu dizela za poljoprivrednike za samo dva dinara, sa 179 na 181 dinar, izjavio je ministar Glamočić i istakao da će poljoprivrednici i dalje plaćati gorivo značajno jeftinije.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić je rekao za Tanjug da će poljoprivrednici i dalje imati pravo na povraćaj akcize - u vrednosti od 57,64 dinara po litru.
Kako je rekao, u narednom periodu u zavisnosti od dešavanja na svetskom tržištu menjaće se i cena akcize za poljoprivrednike.
- U svakom slučaju neće imati značajno povećanje cene, jer to nije gorivo - dodao je Glamočić.
Ministar je naveo da će poljoprivrednici koji rade na 100 hektara moći da uštede oko 7.500 evra.
- Na primer, oni koji rade 100 hektara zemlje, imaju pravo na 100 litara po hektaru. Kada se preračuna - oni uštede negde oko 7.500 evra - rekao je Glamočić.
Vlada Srbije donela je danas Uredbu o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, a potpisao je premijer Đuro Macut.
Izmena uredbe stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.
(Telegraf)
