"NJIHOVO VREME UBRZANO I SIGURNO PROLAZI" Sagovornici "Novosti" o ratu među blokaderima: Jasno im je da ih se ljudi ne plaše

LOKALNI izbori u Srbiji sve su bliži, a razdor između opozicije i blokadera nikad veći. Svega par dana pred izbore, njihovi međusobni odnosi su kulminirali, a kako kažu sagovornici "Novosti" nije čudno da između njih dolazi do sukoba shodno tome da se bore za isti deo glasača.

Foto: Printskrin/SNS

Miletić: Sukob će se nastaviti i produbiti

Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije kaže za "Novosti" da građani sada vide jasnu sliku o blokaderima, koji nemaji ni kadar niti program.

- Vreme blokadera, ubrzano i sigurno prolazi. Prošlo je dovoljno vremena da građani Srbije jasno sagledaju da blokaderi nemaju niti program, niti kadrovsku strukturu koja bi bila iole garant nekih realnih promena na bolje. Pokret je diskreditovan nasilnim akcijama i programom koji se sveo na dehumanizaciju Predsednika Srbije i njegove porodice, kao i namere da se do vlasti dođe pre svega nasilnim metodama. U tom smislu, ne iznenađuje da dolazi do sukoba na opozicionom spektru između blokadera i parlamentarne opozicije, jer se bore za isti segment potencijalnih glasača. Sve u svemu, sukob će se nastaviti i produbiti kako se budu približavali parlamentarni izbori - zaključio je Miletić.

V Danilov

Božić: Posle skupa u subotu, blokaderima je postalo jasno da postoje ljudi koji ih se ne plaše

- Aleksandar Vučić je pre samo dva dana bio s članovima i simpatizerima SNS u Areni, na veličanstvenom skupu, dok je u prethodnih deset dana razgovarao s građanima širom Srbije, što predstavlja neviđenu energiju i posvećenost politici za koju živi. Na tom skupu smo pokazali jedinstvo kao politička stranka, a upravo je to ono što je blokaderima poremetilo matematiku. Posle skupa u subotu, blokaderima je postalo jasno da postoje ljudi koji ih se ne plaše i koji se zalažu za politiku mira i stabilnosti. To je njihov najveći problem, jer su sebe proglasili pobednicima unapred i raspodelili funkcije kojih očigledno neće biti dovoljno. Mislim da je upravo to razlog njihovog neslaganja, sukoba i previranja. Tako bi nam izgledala svaka mesna zajednica, opština, grad i čitava država ukoliko bi blokaderi pobedili na izborima. - istakla je za "Novosti" Sandra Božić, potpredsednica Pokrajinske vlade.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Kako kaže s druge strane imamo predsednika Vučića koji neumorno obavlja najsloženije državničke obaveze, ali nikada ne zaboravlja svoj narod uz koji je celim srcem.

- Poseta Emiratima predstavlja snažanu poruku prijateljstva koje gaje dva državnika. Činjenica da je predsednik Srbije prvi evropski lider koji je posetio Emirate od početka sukoba ima posebnu težinu i predstavlja rezultat odgovorne diplomatije i uspostavljanja dobrih bilateralnih odnosa širom sveta. Pored poruke prijateljstva, ova poseta govori i o snazi Emirata koji su tokom sukoba uspešno odgovorili i sačuvali bezbednost sopstvene države - zaključila je Božićeva.

Srđan Graovac /Foto KCNS

Graovac: Ne dešava se suštinski ništa novo

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost navodi da je sukob između blokadera nešto što ne treba da nas ni malo iznenadi.

- Jasno je bilo da tu postoje različite strukture, različiti uticaji, čitav taj blokaderski pokret je povezan sa političkim partijama i grupacijama i, naravno, da među njima ne postoji saglasje i da postoje sukobi koji su postojali u opoziciji i ranije samo su se sada sa tog nivoa direktnog stranačkog sukoba spustili na taj nivo sukoba unutar plenumskih, zboraških i svih drugih organizacija. Tako da se ne dešava suštinski ništa novo, kao što su ti sukobi plamteli među opozicionim partijama, sada plamte i među tim blokaderskim strukturama koje su u najvećoj meri ništa drugo do ispostave tih političkih partija - ističe Graovac.

Milana Vuković: To je razlog što će 29. marta doživeti ubedljiv poraz

Politički analitičar Milana Vuković kaže da je rat koji se trenutno vodi na relaciji blokaderi - opozicioni političari, ali i između samih blokadera unutar različitih zborova i plenuma, potpuno razorio njihovo lažno jedinstvo i demaskirao sve manjkavosti naše opozicione scene.

Foto: Privatna arhiva

- Umesto u kreiranju političke platforme i programa koji će predstaviti građanima, blokaderska opozicija predizbornu kampanju provodi u međusobnim optužbama i sabotiranju, što pokazuje da je mnogobrojnim blokaderskim frakcijama više stalo ko će od njih da se etablira kao vođa opozicije, dok za probleme običnih građana uopšte ne mare. Bezimeni tajni agenti, sa nekakvim kodnim imenima, ponikli iz nekakvih sumnjivih plenuma, koji su iz Beograda prekrajali izborne liste na lokalu i na njih stavljali opskurne likove kompromitovanih biografija, iz kriminalnog miljea i u poznim godinama, konačna su potvrda sunovrata blokaderske kvazi politike i poruka građanima da blokaderi u svojim pokušajima dolaska na vlast isključivo svoj interes gledaju. To je i razlog što će 29. marta doživeti ubedljiv poraz. Narod će svoju podršku dati onima koji nude konkretne ideje i program za budućnost, ali i rezultate svog pređašnjeg rada, a to je svakako politička opcija čiji stožer je Srpska napredna stranka, okupljena pod vizijom i imenom najvećeg političkog autoriteta u narodu Aleksandra Vučića - rekla je Vuković.

Hadžibabić: Nakon 17 meseci pretvaranja i glume pokazali pravo lice

Kako nam se bliže izbori u 10 lokalnih samouprava tako svakodnevno možemo videti sve veći jaz u opoziciono-blokaderskom bloku, navodi Radomir Hadžibabić iz Centra za društvenu stabilnost.

Foto: Društvene mreže

- Nakon 17 meseci pretvaranja i glume kako su na istoj strani i kako se međusobno podržavaju konačno su pokazali pravo lice. Oni stariji i iskusniji opozicioni političari shvatili su da se sa blokaderima bore za isto glasačko telo i zbog toga insistirali da baš oni budu kreatori zajedničkih lista i da njihovi kandidati budu na prolaznim mestima. Sa druge strane blokaderi (studenti u blokadi, njihovi simpatizeri i zborovi) insistirali su na tome da se na listama nađu ljudi koji do sada nisu imali političko iskustvo ili da se poznata politička lica maskiraju i sakriju kroz predstavljanje da su oni kandidati grupe građana a ne svoje političke stranke. Ove i još neke razlike pokazale su se kao nepremostive, pa smo tako bili u prilici da vidimo svađu opozicije i blokadera na svim nivoima, od lokalnog do republičkog. Poslednjih nekoliko dana svakodnevno možemo videti međusobne napade i optuživanja kako putem društvenih mreža tako i TV emisija. Ovo nam samo pokazuje da se oni zapravo međusobno mrze i da osim ideje o rušenju države nemaju drugih zajedničkih tema i planova - izjavio je Hadžibabić.

Foto: Printscreen/ Novo jutro

Livija Pavićević: Ono što su pokazali građanima je samo politika nasilja i to sada primenjuju i jedni na druge

Državna sekretarka Livija Pavićević ističe da blokaderi od početka njihovog delovanja nemaju nikakav program niti ideju.

- Blokaderi od početka njihovog delovanja nemaju nikakav program niti ideju oko koje su se okupili, osim one jedne, za njih ključne, a to je otimanje vlasti bez izbora i rušenje Srbije spolja i iznutra, a kada nemate program za razvoj svoje zemlje onda gubite i podršku građana jer građani Srbije žele izvesnost, bolji život, prosperitet. Blokaderi su u prethodnom periodu, imajući u vidu brojnost na njihovim skupovima i rezultat na izborima u nekoliko lokalnih samouprava na kojima su doživeli poraz, videli da podrška naroda izostaje i to stvara nervozu i paniku u njihovim redovima, pa samim tim dovodi i do kulminacije međusobnih trvenja i sukoba. Očigledno je da njih ne zanima opšti interes, nego samo lični interes pojedinaca među njima. Ono što su pokazali građanima je samo politika nasilja i to sada primenjuju i jedni na druge. Takvu poruku šalju i pred predstojeće lokalne izbore koji će se održati 29. marta, politiku magle, nepostojećeg programa, neizvesnosti. Nasuprot toj politici je politika prosperiteta, rada, zalaganja i budućnosti. To je ono što je za građane Srbije najvažnije, a da je tako pokazao je skup koji je održan u Beogradskoj Areni, koji nikada nije bio posećeniji što je jasna poruka da građanima dosta te vandalske politike, već da žele stabilnost i izvesnost u svakom segmentu života - kaže Livija Pavićević.

Više o sukobu i razmiricama u blokadersko-opozicionim redovima pogledajte u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: