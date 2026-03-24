RAT na Bliskom istoku ušao je u 25. dan. Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomeranje granice s Libanom do reke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.

IRGC upozorava Izrael da zaustavi zločine nad libanskim i palestinskim civilima

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je da bi mesta okupljanja izraelskih snaga na severu Palestine i u Pojasu Gaze mogla da postanu meta u slučaju nastavka napada na civile u Libanu i Palestini.

U saopštenju IRGC-a, u okviru operacije "Pravo obećanje 4", navedeno je da su prema njihovoj proceni izraelske snage počinile "ratne zločine" protiv civila u regionu i da bi svaki dalji napadi mogli da budu uzvraćeni preciznim raketnim i dron napadima, prenosi agencija Mehr. Iranski vojni zvaničnici nisu dali detalje o potencijalnim ciljevima ili vremenu mogućih operacija.

Udari u centru Tel Aviva nakon najnovijeg iranskog raketnog napada

Prijavljeni su udari u centru Tel Aviva nakon najnovijeg iranskog raketnog napada.

Šest osoba je, prema navodima izraelskog Crvenog krsta, lakše povređeno, prenosi Tajms ov Izrael.

Oštećeno je više zgrada i vozila.

בניין בתל אביב נפגע במטח לעבר המרכז הבוקר, מכוניות עלו באש; מד"א: אין נפגעים@tuvyayagelnik pic.twitter.com/vKPDvZZ0WA — גלצ (@GLZRadio) March 24, 2026

Lansirane četiri rakete Araš-4 na američku bazu u Siriji (VIDEO)

Četiri rakete Araš-4 lansirane su iz iračke provincije Niniva prema američkoj vojnoj bazi u selu Hasaka na severoistoku Sirije.

🇮🇶💥 🇺🇸🇸🇾 Arash-4 rockets launched from Nineveh province toward a U.S. base in the Hasakah countryside in Syria. The resistance used a modified Kia vehicle adapted as an MLRS platform. pic.twitter.com/8WlZxmhpgy — Luis Miguel Villegas Silva (@LuisMig86192338) March 23, 2026

Vozilo je navodno prilagođeno za nošenje i lansiranje više raketa, što omogućava brzo lansiranje i trenutno napuštanje mesta događaja, taktika koja se često koristi u napadima ove vrste.

Provincija Niniva se nalazi na severu Iraka, blizu granice sa Sirijom, i u prošlosti je korišćena kao polazna tačka za napade na mete povezane sa američkim vojnim prisustvom u regionu.

Vojska SAD se povlači iz baze u Bagdadu

Amerikanci se povlače iz svoje baze na aerodromu u Bagdadu

Povlačenje snaga usledilo je nakon 24-časovnog primirja sa iračkim milicijama koje podržava Iran.

Američke i NATO snage su se povukle iz baze Viktorija i većeg dela Iraka.

Povlačenje snaga iz područja usledilo je nakon 24-časovnog primirja sa iračkim milicijama koje podržava Iran.

Amerika je ušla u Irak 2003. godine kako bi preoblikovala Bliski istok. Povukla se 2026. godine prema sporazumu o prekidu vatre.

Ovim događajem se okončava 23-godišnje američko vojno prisustvo u regionu.

Netanjahu je razgovarao sa Trampom o Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je razgovarao u ponedeljak telefonom sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu sa Iranom, objavio je izraelski portal Ynet.

"Razgovarao sam sa Trampom ranije danas. Tramp veruje da postoji prilika da se iskoristi značajan napredak Izraelskih odbrambenih snaga i američke vojske kako bi se osigurali vojni ciljevi u okviru sporazuma koji će zaštititi naše strateške interese", istakao je izraelski premijer.

Poručio je takođe da će Izrael braniti svoje interese u svakoj situaciji i da će IDF u međuvremenu nastaviti da napada Iran i Liban. "Do srži uništavamo raketni i nuklearni program i nastavljamo da ozbiljno štetimo Hezbolahu.

Pre samo nekoliko dana eliminisali smo još dva nuklearna naučnika (uključena u iranski nuklearni program) i naša ruka je i dalje ispružena. Čuvaćemo naše vitalne interese u svakoj situaciji", upozorio je premijer Izraela.

Pitanje kopnene operacije

Povremeno se pokreće pitanje kopnene operacije SAD i Izraela protiv Teherana. Ali Sjedinjene Države praktično nemaju značajne kopnene snage u regionu (što je ključna razlika u odnosu na 1991. i 2003. godinu). Čak je i flota povučena na veću udaljenost od obale kako bi se smanjili gubici.

Ambasador Fazli

Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli izjavio je da Vašington i Teheran ne vode nikave pregovore, bez obzira što se danas moglo čuti da američki predsednik Donald Tramp navodi da su SAD i Iran dogovorili oko 15 glavnih tačaka sporazuma o prekidu rata. Fazli je to rekao za Tanjug na pitanje da prokomentariše najnoviju vest da je predsednik SAD izdao naredbu Ministarstvu rata da na pet dana prekidaju udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, i da je dogovoreno primirje u 15 tačaka. Na pitanje šta misli, koji su faktori doveli Trampa do odluke potpuno suprotne jučerašnjoj i ultimatumu datom Teheranu, a koji je trebalo da istekne u ponoć, ambasador kaže da Tramp izgleda nema doslednost.

"Svaki dan nešto govori i izjavljuje, mislim da ima problem u odlučivanju, činjenica je da nemamo nikave razgovore sa Amerikancima, jer su zločini počinjeni zajedno sa Izraelcima uništili svaku priliku za razgovor", rekao je Fazli i naglasio da sve izgleda kao da se Tramp zaglavio i da želi da nađe izlaz iz te pozicije.

Ambasador navodi da mu se čini da Trampove izjave imaju dva cilja. "Tramp traži da se smanje cene nafte i sve ostale cene i zato izlazi sa takvim izjavama, sa druge strane želi da kupi vreme za realizaciju daljih vojnih ciljeva. Nemamo poverenje ni u Trampove, ni američke izjave i potpuno smo spremni da odgovorimo na bilo koju vrstu agresije", rekao je ambasador i naglasio da Teheran ne želi da se plamen rata rasplamsa.

Na pitanje, ako je tačno da je primirje ipak postignuto sa kim je Vašington razgovarao, ambsador ponavlja da između njih i Amerikanaca nema nikavog razgovora. "Između nas i Amerikanaca ne postoji nikakav razgovor, ali možda postoje druge zemlje koje pokušavaju da spuste tenzije i te zemlje mogu da budu naši prijatelji. Ne poričem, pokušaji da se smanje tenzije postoje, ali ono što je bitno je naša spremnost da reagujemo na bilo koji pokušaj agresije", rekao je Fazli. Na konstataciju da u priliog vesti o dogovoru sa Teheranom možda ide i to što se najveći na svetu nosač aviona, američki USS "Džerald Ford" iz operacija na Bliskom istoku vraća u svoju bazu na Krit, navodi da Amerikanci govore svašta. "Mi im ne verujemo,... ovo nije naš rat, i rat nije bio naš izbor. Naš izbor su bili diplomatija, pregovori i razgovori, ali su Amerikanci usred razgovora kada smo pokušavali da dođemo do diplomatskog rešenja bombardovali pregovarački sto", kazao je on. Naglašava da je važno da se zna da se ništa neće promenti dok Amerikanci ne prestanu agresivno delovanje. "Ono što je bitno, mi nismo tražili prekid vatre, Amerikanci traže da im se predamo. Čemu da se pradamo - agresiji, njihovoj nelegalnoj, nelegitimnoj bez ikakvog razloga? Po koji put vrše agresiju na nas", kazao je ambasador. ''Napali su nas ponovo i to u situaciji kada je naš izbor bio pregovarački sto, i kada smo ih upozorili da će se ako se odluče na vojnu opciju, suočiti sa našim najodlučnijim i najoštrijim odgovorom'', dodao je.

Prema oceni ambsadora, rat je rezulat pogrešne kalkulacije SAD i činjenica, kao i prevare koja je došla od izraleskog premijera Benjamina Netanjahua. "Da su Amerikanci pravilno kalkulisali kolika je moć Irana, verovatno bi drugačije odlučili", kazao je Fazli koji je upitao u čiju korist se vodi taj rat.

Prema njegovim rečima, cionistički režim je odgovoran za potpaljivanje rata i krvoproliće. "Zato je odgovor jasan, na žalost Amerika nije poslušala savetnike iako ih je imala, a tome u prilog govori i američki senator Lindzi Grejam. Napadnuti smo kada smo bili blizu dogovora koji će korenito menjati naš region", kazao je Fazli koji ocenjuje da su otpor i istrajnost Irana doveli do takvih današnjih Trampovih izjava. "Iran se brani, to je naše legitimno pravo... pozdravićemo svaku inicijativu koja će doprineti smanjenu tenzija. Prekid vatre nije tema, već trajni prekid. Nemamo poverenje u Amerikance, već su nas napadali, mora da postoji garancija da se rat neće više ponoviti i to u čitavom regionu. Amerkanci moraju i da priznaju odgovornost za zločine i da plate ratnu odštetu", kazao je on. Na pitanje da li postoji mogućnost da Iran sedne danas za pregovorački sto, ambasador odgovara pitanjem ''koliko bi još puta trebalo da ponove istu grešku''.

Arakči pozvao Rusiju i Kinu da spreče SAD da koriste SBUN za pritisak i eskalaciju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči osudio je Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike zbog inicijative u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pozvavši Rusiju i Kinu da spreče, kako je naveo, zloupotrebu tog tela za pojačavanje pritiska i eskalaciju sukoba protiv Irana. Šef iranske diplomatije izrazio je žaljenje zbog pristupa pojedinih država, uključujući Bahrein, koje, kako je naveo, podržavaju politiku SAD u korišćenju Saveta bezbednosti za vršenje pritiska na Iran, ocenjujući da rezolucija od 11. marta predstavlja "grubo iskrivljavanje činjenica".

On je, u telefonskom razgovoru u ponedeljak sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, osudio i pokušaj SAD i njihovih saveznika da predlože sličnu rezoluciju u SB UN, naglasivši da se od članica tog tela, posebno Rusije i Kine, očekuje da spreče takve poteze i zaštite principe Povelje UN i međunarodnog prava. Šef iranske diplomatije je ponovio odlučnost Teherana da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet, istakavši da bi svaki napad na energetsku infrastrukturu Irana predstavljao ratni zločin i čin genocida, uz upozorenje da će odgovor Irana u tom slučaju biti brz i odlučan. Arakči je, prenosi Tasnim, ukazao i na posledice, kako je naveo, nametnutog rata po bezbednost plovidbe u moreuzu Ormuz, odbacujući optužbe na račun Irana u tom kontekstu. Prema njegovim rečima, nesigurnost u tom području direktna je posledica, kako tvrdi, nezakonitih napada SAD i Izraela na Iran, zbog čega je pozvao međunarodnu zajednicu da te zemlje smatra odgovornim za kršenje međunarodnog prava i počinjene zločine.

Sa ruske strane, Lavrov je osudio, kako je naveo, nezakonite napade SAD i Izraela na Iran, ističući da Moskva ostaje posvećena očuvanju međunarodnog prava i sprečavanju njegovog narušavanja.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je 11. marta rezoluciju koju je podneo Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva kojom se zahteva da Iran obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva (GCC). Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, Rusija i Kina su bile uzdržane, ali nijedna zemlja nije glasala protiv nacrta, objavljeno je na sajtu UN. Rezolucijom 2817 (2026), koju je predstavio Bahrein, najoštrije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje GCC - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i na Jordan. Nacrt rezolucije, koji je predstavio Bahrein u ime Saveta za saradnju zemalja Zaliva, zahteva od Irana da odmah obustavi napade i konstatuje da takvi napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i ozbiljnu pretnju međunarodnoj bezbednosti.

CBS: Iran postavio desetak mina u Ormuskom moreuzu

U Ormuskom moreuzu u Persijskom zalivu otkrivene su podvodne mine za koje se veruje da ih je postavio Iran, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa poziva Teheran da omogući slobodan tok pomorskog saobraćaja, preneo je CBS News, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika. Prema trenutnim američkim obaveštajnim procenama, u uskom prolazu nalazi se najmanje desetak mina, koje su identifikovane kao iranski modeli Maham 3 i Maham 7 – pomorske mine koje koriste magnetne i akustične senzore za detekciju ciljeva. Drugi američki zvaničnik izjavio je da se broj mina može kretati ispod 12. Vest o minama usledila je nakon što je Tramp odustao od pretnji da bi mogao da napadne iransku energetsku infrastrukturu ukoliko Iran nastavi da blokira prolaz kroz Ormuski moreuz. Tramp je rekao da su njegovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner započeli pregovore sa Teheranom i izrazio nadu da će moreuz uskoro biti ponovo otvoren za slobodno kretanje brodova. "To će biti otvoreno vrlo brzo, ako ovo uspe", rekao je Tramp o najnovijem diplomatskom potezu. On je dodao da će protok nafte u moreuzu zajednički kontrolisati "ja i ajatolah, ko god da je ajatolah". Iransko ministarstvo spoljnih poslova negiralo je da su se održali direktni razgovori. Iranski državni mediji optužili su Trampa da želi da kupi vreme. Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za energente, kroz koji je pre sukoba prolazilo oko petina svetske sirove nafte.

