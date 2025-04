MERA DRŽAVE VAŽNA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Izdvojeno je 500 miliona dinara

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je danas, na 15. sednici Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine, da se agrarna politika Srbije mora graditi na stručnosti i dijalogu, a ne pod pritiscima.

Foto Tanjug

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavio je konkretne mere za unapređenje sektora, uključujući raspisivanje javnog poziva za nabavku novih traktora i podsticaje za izgradnju i opremanje poljoprivrednih objekata.

- Odbor je naš saveznik. Želim da učestvujem lično, kad god mi to obaveze dozvole. Otvoreni smo za argumentovanu kritiku i predloge, jer samo tako možemo doći do rešenja koja odgovaraju stvarnim potrebama naših proizvođača - istakao je ministar.

On je istakao da će sutra, 25. aprila biti raspisan javni poziv za kupovinu traktora snage do 60 kW, uz maksimalan iznos podsticaja do milion dinara po korisniku. Za ovu meru, kako je objasnio, izdvojeno je 500 miliona dinara. Najavio je da se očekuje i javni poziv za investicije u fizičku imovinu gazdinstava.

Ministar Glamočić je naglasio da je resor posvećen razvoju stočarstva, posebno nabavci priplodnih grla tokom cele godine, sistemskoj borbi protiv aflatoksina u mleku i obezbeđivanju poštenog i transparentnog deklarisanja hrane. Kako je naglasio, rad na izmenama pravilnika je u toku, a poseban akcenat biće na podršci domaćim proizvodima i poverenju potrošača u njihov kvalitet.

Glamočić je kao prioritete označio jačanje domaće proizvodnje u sektorima gde Srbija može biti konkurentna – svinjarstvo, živinarstvo, organska proizvodnja i juneće meso. „Sa svima sam razgovarao. Imamo snažne proizvodne kapacitete, bolje nego bilo ko u regionu“, naglasio je.

Digitalizacija poljoprivrede je takođe u fokusu – unapređenje sistema eAgrar, uklanjanje administrativnih barijera, transparentno informisanje i bolja iskorišćenost IPARD fondova. Glamočić je poručio da će uložiti lični napor da razgovara sa predstavncima Evropske komisije oko ograničenja kod IPARD-a, kako bi na taj način podsticaje približili realnosti srpskih proizvođača.

Kako je naveo, Ministarstvo će pojačati inspekcijski nadzor kako bi sprečilo unos zaraza kao što je slinavka i šap, u svetlu zabrinjavajuće epidemiološke situacije u Mađarskoj i Slovačkoj. Ujedno, u toku je izrada preciznog kalendara javnih poziva i nove strategije razvoja poljoprivrede.

- Odluke se više neće donositi da bi se gasili protesti. Biće rezultat mišljenja struke i realnih potreba. Svi zainteresovani – profesori, inženjeri, poljoprivrednici – biće uključeni u kreiranje pravca razvoja srpske poljoprivrede - poručio je Glamočić.

Ministar je pozvao sve aktere da nastave saradnju i naglasio da Ministarstvo ostaje otvoreno za predloge, sugestije i kritiku – jer samo uz transparentnost i sistemski pristup Srbija može graditi održivu i profitabilnu poljoprivredu.