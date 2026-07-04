SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađen Antonije (21) za kojim je tragao ceo Kragujevac
DIVNE vesti stigle su ovog jutra iz Kragujevca, a gde je pronađen momak Antonije Jevtić (21) za kojim je prethodnim dana, tačnije od 30. juna kada je i nestao, tragao čitav taj grad.
Kako piše Instagram stranica "kragujevcani.rs", nakon neprospavanih noći i ogromne strepnje svih, Antonije je pronađen jutros živ i zdrav.
"Veliko hvala policiji, svim građanima koji su delili apele, pratili informacije i pokazali šta znači kragujevačka solidarnost kada je najteže.Hvala svima, potraga je zvanično obustavljena!", piše u pomenutoj objavi.
Podsetimo, dvadesetjednogodišnji Antonije Jevtić iz Kragujevca nestao je 30. juna, a njegov nestanak prijavljen je policiji 2. jula.
Prema navodima porodice, Antonije se poslednji put čuo sa devojkom i kolegom u noći između 29. i 30. juna, kada su mu čestitali rođendan. Od tada mu je telefon van funkcije i gubi mu se svaki trag.
- Razlozi i okolnosti nestanka nisu nam poznati. Antonije ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175 centimetara. Ne znamo šta je imao na sebi u trenutku nestanka. Nestanak smo prijavili Policijskoj upravi u Kragujevcu - navela je tada porodica.
(Telegraf)
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