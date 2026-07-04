Društvo

OVO JE DETALJAN CRKVENI KALENDAR ZA JUL I SPISAK SVIH VAŽNIH PRAZNIKA: Stižu nam Ivanjdan, Petrovdan i čak 6 slava

В.Н.

04. 07. 2026. u 07:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CRKVENI kalendar za jul 2026. godinu sadrži važne crkvene datume i pravoslavne praznike.

ОВО ЈЕ ДЕТАЉАН ЦРКВЕНИ КАЛЕНДАР ЗА ЈУЛ И СПИСАК СВИХ ВАЖНИХ ПРАЗНИКА: Стижу нам Ивањдан, Петровдан и чак 6 слава

Foto: Unsplash/andriytod

Vernici u julu obeležavaju nekoliko velikih svetitelja, a pred vama je detaljan spisak crvenih i crnih slova u ovom mesecu koji će vam pomoći da ispratite sve važne datume.

Tokom jula u crkvenom kalendaru imamo dva crvena slova: Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan i Svete apostole Petra i Pavla - Petrovdan.

Pet praznika obeležena su crnim slovom, a u ovom mesecu očekuju nas i šest slava.

 

Foto: Depositphotos/AndreyCherkasov

 

 

Detaljan kalendar pogledajte u nastavku teksta:

Crkveni kalendar za jul 2026. godine

1. Sveti mučenici Leontije, Ipatije i Teodul

2. Sveti apostol Juda; Prepodobni Pajsije Veliki; Sveti Jovan Šangajski

3. Sveti sveštenomučenik Metodije; Prepodobni Naum Ohridski

4. Sveti mučenik Julijan Tarsijski: Prepodobna Anastasija Srpska

5. Sveti sveštenomučenik Jevsevije, Episkop Samosatski

6. Sveta mučenica Agripina

7. SLAVA Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan; Sveti Nikita Remezijanski

8. Sveta prepodobnomučenica Fevronija

9. Prepodobni David Solunski

10. Prepodobni Sampson Stranoprimac

11. Prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana; Sveti mučenici Mileševski

12. SLAVA Sveti apostoli Petar i Pavle - Petrovdan

13. SLAVA Sabor svetih dvanaest apostola - Pavlovdan; Sv. deca mučenici, Jasterbarski i Sisački

14. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan

15. Polaganje rize Presvete Bogorodice

16. Sveti mučenik Jakint; Sveti Anatolije Carigradski

17. Sveti Andrej Kritski: Prep. Marta; Sveti sveštenomučenik Sava Gornjokarlovački: Sv. 73 sveštenomuč. Gornjokarlovačka; Sveti carski novomučenici Romanovi

18. Prepodobni Atanasije Atonski: Sveti Sergije Radonješki; Sv. mučenici Dabrobosanski

19. Prepodobni Sisoje Veliki

20. Prepodobni Toma Malein: Sveta velikomučenica Nedelja: Prep. Akakije

21. SLAVA Sveti velikomučenik Prokopije

22. Sveti sveštenomučenik Pankratije; Sveti Teodor; Sveti mučenici Glamoči i Kulenvakufski

23. Svetih 45 mučenika uz Nikopolja; Prepodobni Antonije Pečerski

24. Sveta velikomučenica Efimija; Sveta ravnoapostolna Olga Ruska

25. Sveti mučenik Proklo i Ilarije; Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice

26. SLAVA Sabor Svetog Arhangela Gavrila; Prep. Stefan Savait

27. Sveti apostol Akila; Prepodobni Nikodim Svetogorac

28. Sveti mučenici Kirik i Julita; Sveti Vladimir Kijevski: Sveti mučenik Veličko-gornjepolimski

29. Sveti sveštenomučenik Antinogen; Sveta mučenica Julija

30. SLAVA Sveta velikomučenica Marina - Ognjena Marija; Sv. sveštmuč. i muč. Livanjski

31. Sveti mučenik Emilijan; Sveti mučenik Jakint

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu