OVO JE DETALJAN CRKVENI KALENDAR ZA JUL I SPISAK SVIH VAŽNIH PRAZNIKA: Stižu nam Ivanjdan, Petrovdan i čak 6 slava

CRKVENI kalendar za jul 2026. godinu sadrži važne crkvene datume i pravoslavne praznike.

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Vernici u julu obeležavaju nekoliko velikih svetitelja, a pred vama je detaljan spisak crvenih i crnih slova u ovom mesecu koji će vam pomoći da ispratite sve važne datume.

Tokom jula u crkvenom kalendaru imamo dva crvena slova: Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan i Svete apostole Petra i Pavla - Petrovdan.

Pet praznika obeležena su crnim slovom, a u ovom mesecu očekuju nas i šest slava.

Foto: Depositphotos/AndreyCherkasov

Detaljan kalendar pogledajte u nastavku teksta:

Crkveni kalendar za jul 2026. godine

1. Sveti mučenici Leontije, Ipatije i Teodul

2. Sveti apostol Juda; Prepodobni Pajsije Veliki; Sveti Jovan Šangajski

3. Sveti sveštenomučenik Metodije; Prepodobni Naum Ohridski

4. Sveti mučenik Julijan Tarsijski: Prepodobna Anastasija Srpska

5. Sveti sveštenomučenik Jevsevije, Episkop Samosatski

6. Sveta mučenica Agripina

7. SLAVA Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan; Sveti Nikita Remezijanski

8. Sveta prepodobnomučenica Fevronija

9. Prepodobni David Solunski

10. Prepodobni Sampson Stranoprimac

11. Prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana; Sveti mučenici Mileševski

12. SLAVA Sveti apostoli Petar i Pavle - Petrovdan

13. SLAVA Sabor svetih dvanaest apostola - Pavlovdan; Sv. deca mučenici, Jasterbarski i Sisački

14. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan

15. Polaganje rize Presvete Bogorodice

16. Sveti mučenik Jakint; Sveti Anatolije Carigradski

17. Sveti Andrej Kritski: Prep. Marta; Sveti sveštenomučenik Sava Gornjokarlovački: Sv. 73 sveštenomuč. Gornjokarlovačka; Sveti carski novomučenici Romanovi

18. Prepodobni Atanasije Atonski: Sveti Sergije Radonješki; Sv. mučenici Dabrobosanski

19. Prepodobni Sisoje Veliki

20. Prepodobni Toma Malein: Sveta velikomučenica Nedelja: Prep. Akakije

21. SLAVA Sveti velikomučenik Prokopije

22. Sveti sveštenomučenik Pankratije; Sveti Teodor; Sveti mučenici Glamoči i Kulenvakufski

23. Svetih 45 mučenika uz Nikopolja; Prepodobni Antonije Pečerski

24. Sveta velikomučenica Efimija; Sveta ravnoapostolna Olga Ruska

25. Sveti mučenik Proklo i Ilarije; Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice

26. SLAVA Sabor Svetog Arhangela Gavrila; Prep. Stefan Savait

27. Sveti apostol Akila; Prepodobni Nikodim Svetogorac

28. Sveti mučenici Kirik i Julita; Sveti Vladimir Kijevski: Sveti mučenik Veličko-gornjepolimski

29. Sveti sveštenomučenik Antinogen; Sveta mučenica Julija

30. SLAVA Sveta velikomučenica Marina - Ognjena Marija; Sv. sveštmuč. i muč. Livanjski

31. Sveti mučenik Emilijan; Sveti mučenik Jakint

(Informer)