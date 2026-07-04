OVO JE DETALJAN CRKVENI KALENDAR ZA JUL I SPISAK SVIH VAŽNIH PRAZNIKA: Stižu nam Ivanjdan, Petrovdan i čak 6 slava
CRKVENI kalendar za jul 2026. godinu sadrži važne crkvene datume i pravoslavne praznike.
Vernici u julu obeležavaju nekoliko velikih svetitelja, a pred vama je detaljan spisak crvenih i crnih slova u ovom mesecu koji će vam pomoći da ispratite sve važne datume.
Tokom jula u crkvenom kalendaru imamo dva crvena slova: Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan i Svete apostole Petra i Pavla - Petrovdan.
Pet praznika obeležena su crnim slovom, a u ovom mesecu očekuju nas i šest slava.
Detaljan kalendar pogledajte u nastavku teksta:
Crkveni kalendar za jul 2026. godine
1. Sveti mučenici Leontije, Ipatije i Teodul
2. Sveti apostol Juda; Prepodobni Pajsije Veliki; Sveti Jovan Šangajski
3. Sveti sveštenomučenik Metodije; Prepodobni Naum Ohridski
4. Sveti mučenik Julijan Tarsijski: Prepodobna Anastasija Srpska
5. Sveti sveštenomučenik Jevsevije, Episkop Samosatski
6. Sveta mučenica Agripina
7. SLAVA Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan; Sveti Nikita Remezijanski
8. Sveta prepodobnomučenica Fevronija
9. Prepodobni David Solunski
10. Prepodobni Sampson Stranoprimac
11. Prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana; Sveti mučenici Mileševski
12. SLAVA Sveti apostoli Petar i Pavle - Petrovdan
13. SLAVA Sabor svetih dvanaest apostola - Pavlovdan; Sv. deca mučenici, Jasterbarski i Sisački
14. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan
15. Polaganje rize Presvete Bogorodice
16. Sveti mučenik Jakint; Sveti Anatolije Carigradski
17. Sveti Andrej Kritski: Prep. Marta; Sveti sveštenomučenik Sava Gornjokarlovački: Sv. 73 sveštenomuč. Gornjokarlovačka; Sveti carski novomučenici Romanovi
18. Prepodobni Atanasije Atonski: Sveti Sergije Radonješki; Sv. mučenici Dabrobosanski
19. Prepodobni Sisoje Veliki
20. Prepodobni Toma Malein: Sveta velikomučenica Nedelja: Prep. Akakije
21. SLAVA Sveti velikomučenik Prokopije
22. Sveti sveštenomučenik Pankratije; Sveti Teodor; Sveti mučenici Glamoči i Kulenvakufski
23. Svetih 45 mučenika uz Nikopolja; Prepodobni Antonije Pečerski
24. Sveta velikomučenica Efimija; Sveta ravnoapostolna Olga Ruska
25. Sveti mučenik Proklo i Ilarije; Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice
26. SLAVA Sabor Svetog Arhangela Gavrila; Prep. Stefan Savait
27. Sveti apostol Akila; Prepodobni Nikodim Svetogorac
28. Sveti mučenici Kirik i Julita; Sveti Vladimir Kijevski: Sveti mučenik Veličko-gornjepolimski
29. Sveti sveštenomučenik Antinogen; Sveta mučenica Julija
30. SLAVA Sveta velikomučenica Marina - Ognjena Marija; Sv. sveštmuč. i muč. Livanjski
31. Sveti mučenik Emilijan; Sveti mučenik Jakint
(Informer)
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