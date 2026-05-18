SLAVIMO SVETU VELIKOMUČENICU IRINU: Ove predmete nikako danas ne koristite
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju Svetu velikomučenicu Irinu, iz neznabožačke porodice, koju su četiri cara osudila na mučenje zbog posvećenosti Hristu, ali su je Božji anđeli spasavali.
Car Sedekija je Svetu velikomučenicu Irinu u jendek pun škorpija i zmija zakopao sve do glave, ali je anđeo Božiji sve otrovne životinje usmrtio, kako bi devica ostala nepovređena.
Zatim je velikomučenicu pokušao da prereže testerom, koja se od njenog tela odbijala kao da je kamen! Vezali su je za točak pod vodenicom, ali voda nije htela da poteče, a ona zbog toga ostala živa i zdrava.
Anđeli su otvorili zemlju koja je progutala Irinine mučitelje.
Car Savorije je ovu velikomučenicu ubio u gradu Mesemvriju, ali je Bog oživeo i zbog tog čuda, on i njegovi podanici primiše Hristovu veru.
Kada je ispunila svoju misiju i mnogo neznabožaca krstila, sama je legla u grob i naredila da se zatvori. Nakon četiri dana njenog tela nije bilo, a taj nestanak simbol je uznesenja i potvrda svetiteljskog statusa.
Prema hrišćanskim verovanjima, na današnji dan ne koriste se oštri predmeti, a u čast Svete velikomučenice Irine ne šiša se kosa, čak se i ne seku nokti, jer se na taj način priziva nesreća.
Smatra se da deca danas piju vodu koja je odstojala jedan dan, jer im donosi snagu poput Irinine.
(Informer)
