Istorijski projekat ispod centra: Od Karaburme do Novog Beograda za par minuta, evo kuda će ići podzemni tunel
OVO je projekat koji se već sada ocenjuje kao jedan od najvećih u poslednjih nekoliko decenija.
Danas, 21. aprila, zvanično počinju radovi na izgradnji dvocevnog podzemnog tunela, jednog od ključnih delova velikog saobraćajnog projekta „Mali metro“. Ovaj zahtevan poduhvat Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, a njegov cilj je da poveže najudaljenije delove grada i omogući znatno brže kretanje između leve obale Dunava, Mirijeva, Karaburme i Višnjičke banje sa Novim Beogradom i Zemunom.
Reč je o projektu koji se već sada ocenjuje kao jedan od najvećih u poslednjih nekoliko decenija, pa i šire, kada je u pitanju urbani deo Beograda. Tunel će prolaziti ispod centra grada i povezati obale Save i Dunava, čime će značajno promeniti način funkcionisanja saobraćaja u prestonici.
Radovi počinju iz Bulevara despota Stefana, u blizini sedišta MUP-a, gde je prostor najpogodniji za početak, dok je druga tačka izlaza planirana kod Ekonomskog fakulteta, na uglu Kameničke i Gavrila Principa.
Pre nego što započne samo bušenje, predstoji složen proces izmeštanja ključnih gradskih instalacija poput vodovoda, kanalizacije, elektroenergetskih i telekomunikacionih mreža u posebnu galeriju. Ovi pripremni radovi, čiju je dokumentaciju izradio Institut „Jaroslav Černi“, trajaće oko godinu i po dana.
Sam tunel biće izgrađen na dubini od oko 40 metara, što je bilo neophodno kako bi se izbegli postojeći i planirani infrastrukturni sistemi, ali i kako bi trasa bila usklađena sa budućom linijom metroa.
Planirano je da dve tunelske cevi imaju po dve saobraćajne trake i da po završetku, koji se očekuje 2030. godine, preuzmu čak 30 linija javnog gradskog prevoza koje danas prolaze kroz sam centar. Time bi se značajno rasteretile ključne gradske saobraćajnice i smanjilo zagađenje vazduha.
U zoni Ekonomskog fakulteta planirano je uklanjanje dotrajalih objekata u kojima trenutno živi oko 50 porodica. Proces eksproprijacije biće sproveden tokom 2026. i 2027. godine, uz obeštećenje po modelu koji je već primenjivan na velikim infrastrukturnim projektima u Beogradu.
Završetkom ovog tunela očekuje se potpuno nova saobraćajna slika grada, sa bržim protokom vozila i manjim opterećenjem u samom centru, što bi trebalo da donese i bolje uslove života za građane.
(Alo)
