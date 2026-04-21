Istorijski projekat ispod centra: Od Karaburme do Novog Beograda za par minuta, evo kuda će ići podzemni tunel

Danas, 21. aprila, zvanično počinju radovi na izgradnji dvocevnog podzemnog tunela, jednog od ključnih delova velikog saobraćajnog projekta „Mali metro“. Ovaj zahtevan poduhvat Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, a njegov cilj je da poveže najudaljenije delove grada i omogući znatno brže kretanje između leve obale Dunava, Mirijeva, Karaburme i Višnjičke banje sa Novim Beogradom i Zemunom.

Reč je o projektu koji se već sada ocenjuje kao jedan od najvećih u poslednjih nekoliko decenija, pa i šire, kada je u pitanju urbani deo Beograda. Tunel će prolaziti ispod centra grada i povezati obale Save i Dunava, čime će značajno promeniti način funkcionisanja saobraćaja u prestonici.

Radovi počinju iz Bulevara despota Stefana, u blizini sedišta MUP-a, gde je prostor najpogodniji za početak, dok je druga tačka izlaza planirana kod Ekonomskog fakulteta, na uglu Kameničke i Gavrila Principa.

Pre nego što započne samo bušenje, predstoji složen proces izmeštanja ključnih gradskih instalacija poput vodovoda, kanalizacije, elektroenergetskih i telekomunikacionih mreža u posebnu galeriju. Ovi pripremni radovi, čiju je dokumentaciju izradio Institut „Jaroslav Černi“, trajaće oko godinu i po dana.

Sam tunel biće izgrađen na dubini od oko 40 metara, što je bilo neophodno kako bi se izbegli postojeći i planirani infrastrukturni sistemi, ali i kako bi trasa bila usklađena sa budućom linijom metroa.

Planirano je da dve tunelske cevi imaju po dve saobraćajne trake i da po završetku, koji se očekuje 2030. godine, preuzmu čak 30 linija javnog gradskog prevoza koje danas prolaze kroz sam centar. Time bi se značajno rasteretile ključne gradske saobraćajnice i smanjilo zagađenje vazduha.

U zoni Ekonomskog fakulteta planirano je uklanjanje dotrajalih objekata u kojima trenutno živi oko 50 porodica. Proces eksproprijacije biće sproveden tokom 2026. i 2027. godine, uz obeštećenje po modelu koji je već primenjivan na velikim infrastrukturnim projektima u Beogradu.

Završetkom ovog tunela očekuje se potpuno nova saobraćajna slika grada, sa bržim protokom vozila i manjim opterećenjem u samom centru, što bi trebalo da donese i bolje uslove života za građane.

