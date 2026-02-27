CRKVA DANAS SLAVI PREPODOBNOG AVKSENTIJA: Jedan običaj treba da ispoštujemo
PRAVOSLAVNI vernici danas slave prepodobnog Avksentija.
Predanje kaže da je prepodobni Avksentije bio veoma bogati vlastelin u Carigradu. Međutim, u jednom trenutku rešio je da to sve odbaci, zamonašio se i potpuno povukao iz javnog života.
Vremenom je o njemu počelo da se govorio kao o velikom čudotvorcu i mudracu. Ljudi su mu dolazili na isceljenje. Sve što je činio, činio je u ime Hrista i naročito pazio da se čuda ne pripišu njemu nego Bogu. Predanje kaže da je mnoge iscelio upravo tako što bi u njima učvrstio hrišćansku ljubav i onda im govorio da će im Bog dati po veri i pravdi uz reči: “Isceljuje te Gospod Isus Hristos!"
Prepodobni Avksentije preminuo je 470. godine. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 14. februara po crkvenom, a 27. februara po gregorijanskom kalendaru.
U nekim krajevima Srbije smatra se da na današnji praznik dan treba provesti u kući i u krugu najbližih.
Jedino mesto koje svaki vernik treba da obiđe je crkva gde u znak sećanja na prepodobnog Avksentija treba da zapali sveću i izgovori ovu molitvu:
“Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Avksentije. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje.”
Veruje se da će svaka želja koju u tom trenutku poželite biti ispunjena.
