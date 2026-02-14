Društvo

OGLASILI SE IZ NARODNE BANKE: Evo šta će biti sa evrom nakon praznika

В.Н.

14. 02. 2026. u 07:18

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro, menja se u sredu, 18. februara, kada će iznositi 117,4056 dinara.

ОГЛАСИЛИ СЕ ИЗ НАРОДНЕ БАНКЕ: Ево шта ће бити са евром након празника

Foto: Novosti arhiva

Kako su iz Narodne banke Srbije rekli, dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je neznatno promenjen i iznosio je 98,9762 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru viši je za 2,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,2 odsto, a od početka godine za 1,0 odsto.

