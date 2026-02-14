OGLASILI SE IZ NARODNE BANKE: Evo šta će biti sa evrom nakon praznika
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro, menja se u sredu, 18. februara, kada će iznositi 117,4056 dinara.
Kako su iz Narodne banke Srbije rekli, dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je neznatno promenjen i iznosio je 98,9762 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru viši je za 2,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,2 odsto, a od početka godine za 1,0 odsto.
