DANAS SU ZADUŠNICE: Najavljuju početak Časnog posta
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Velike ili Zimske Zadušnice, koje najavljuju početak Časnog posta.
Zimske Zadušnice svake godine se obeležavaju sedmicu uoči Vaskršnjeg posta, najranije 6. februara, a najkasnije 13. marta.
U pojedinim krajevima znaju ih i kao - Otvorene zadušnice, jer se veruje da Sveti Petar, ključar pakla i raja, na ovaj dan otvara grobove.
Zadušnice 2026. godine
*14. februar - Zimke/Velike/Otvorene Zadušnice
*30. maj - Letnje Zadušnice
*10. oktobar - Miholjske Zadušnice
*7. novembar - Mitrovske Zadušnice
Običaj je danas izaći na groblja i zapaliti sveću pokojnicima.
Na grobljima vernici dele priloge za duše umrlih i u spomen na njih, čine dobra dela.
Veruje se da zapaljena sveća osvetljava put umrlima do sledećih zimskih zadušnica a molitva pravednoga mnogo može pomoći dušama pokojnika.
Tamo gde nije moguće izaći na groblje, sveće za pomen pokojnika pale se u crkvi ili kod kuće.
Na groblje se obavezno iznosi žito, vino i sveća. Žito je simbol smrtnog tela i besmrtne duše u svetlosti Carstva nebeskog.
Crno vino označava Božje milosrđe kojim se leče rane greha. Sveća je simvol svetlosti Hristove.
Zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta. Uvek su u subotu, pred Mesne poklade.
U ishrani, meso se koristi još danas i sutra, a od ponedeljka počinje Siropusna nedelja, kada upotreba mesa nije dozvoljena, već samo beli mrs.
