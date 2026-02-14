DANAS SU ZADUŠNICE: Najavljuju početak Časnog posta

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Velike ili Zimske Zadušnice, koje najavljuju početak Časnog posta.

Zimske Zadušnice svake godine se obeležavaju sedmicu uoči Vaskršnjeg posta, najranije 6. februara, a najkasnije 13. marta.

U pojedinim krajevima znaju ih i kao - Otvorene zadušnice, jer se veruje da Sveti Petar, ključar pakla i raja, na ovaj dan otvara grobove.

Zadušnice 2026. godine *14. februar - Zimke/Velike/Otvorene Zadušnice *30. maj - Letnje Zadušnice *10. oktobar - Miholjske Zadušnice *7. novembar - Mitrovske Zadušnice

Običaj je danas izaći na groblja i zapaliti sveću pokojnicima.

Na grobljima vernici dele priloge za duše umrlih i u spomen na njih, čine dobra dela.

Veruje se da zapaljena sveća osvetljava put umrlima do sledećih zimskih zadušnica a molitva pravednoga mnogo može pomoći dušama pokojnika.

Tamo gde nije moguće izaći na groblje, sveće za pomen pokojnika pale se u crkvi ili kod kuće.

Na groblje se obavezno iznosi žito, vino i sveća. Žito je simbol smrtnog tela i besmrtne duše u svetlosti Carstva nebeskog.

Crno vino označava Božje milosrđe kojim se leče rane greha. Sveća je simvol svetlosti Hristove.

Zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta. Uvek su u subotu, pred Mesne poklade.

U ishrani, meso se koristi još danas i sutra, a od ponedeljka počinje Siropusna nedelja, kada upotreba mesa nije dozvoljena, već samo beli mrs.

