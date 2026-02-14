"IMAM VIŠE POSETA NEGO BILO KO DRUGI U NAŠOJ ISTORIJI": Vučić razgovarao sa više lidera nego svi predsednici Jugoslavije i Srbije zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je imao više razgovora sa stranim zvaničnicima nego svi predsednici Jugoslavije i Srbije zajedno.

Foto: Printscreen/InformerTV

Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode blokadera da je izolovan od ostalih svetskih lidera, za TV Informer podsetio da se na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sastao, između ostalih, sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem, a da će se danas sastati sa nemačkim ministrom spoljnih poslova.

- Ja imam više poseta nego bilo ko drugi u našoj istoriji i sa više sam predsednika i premijera, kraljeva, suverena država razgovarao nego svi predsednici Jugoslavije i Srbije posle toga zajedno, uključujući i maršala Tita - rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što ga je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u četvrtak tokom posete Ankari dočekao uz pesmu "Tamo daleko", Vučić je rekao da je tom prilikom izvedeno više srpskih pesama.

- Oni su veoma dobri domaćini i mislim da smo obojica bili zadovoljni razgovorima koje smo imali. Mislim da je to bilo vrlo važno za našu zemlju - istakao je Vučić.

Odgovarajući na konstataciju novinarke da će u drugoj polovini februara preći čak 20.000 kilometara baveći se državničkim obavezama, Vučić je rekao da nezadovoljan svojim angažmanom i da bi voleo da radi malo više.

- Uvek sam nezadovoljan svojim angažmanom i voleo bih da mogu da radim malo više. Ali dobro, obično je to više nego što su drugi radili, a uvek može više i uvek može bolje. I uvek Srbija zaslužuje mnogo - istakao je Vučić.

On je izjavio i da je sinoć prisustvovao večeri u okviru Minhenske bezbednosne konferencije zajedno sa velikim brojem predsednika i premijera i istakao da je teško razgovarati na racionalnim osnovama gde postoji privrženost ideji da će rat u Ukrajini biti uskoro gotov porazom Rusije.

Vučić je rekao za Informer da zato očekuje da će biti mnogo poziva na transatlantsko jedinstvo, iako su, kako je istakao, rovovi suštinski samo još dublji. Istakao je da se svet promenio i da je rukovodstvo Srbije dovoljno ozbiljno da razume šta se zbiva te da će u skladu sa tim donositi odluke, ali da će uvek razgovarati sa narodom.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da prirodni resursi postaju alat za pregovore i da li je to naša šansa, Vučić je upitao kako da iskoristimo kad imate Zlatka Kokanovića koji kaže "nećete da kopate".

Predsednik je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše pretnje nasiljem koje je uputio Jovo Bakić, rekao i da da onaj ko misli nasiljem da stvari rešava nikada neće uspeti ništa u životu i naveo da sad neće doći u Novi Sad jer putuje u Indiju, a da će obavestiti kad dolazi u Novi Sad. Vučić je sinoć izjavio i da će se u Vojsku Srbije više ulagati u narednom periodu i dodao da je vojna snaga postala odraz čak i ekonomske snage, a ne samo političke.

- Ljudi i ne sanjaju šta sve imamo. Prvi put smo dobili dozvolu za uvoz nekih od najsnažnijih raketa koje čine 'gvozdenu kupolu' nekih od zemalja najvažnijim elementom u njoj i najvažnijim delom toga - istakao je Vučić.

Prethodno je novinarima u Minhenu rekao da je budžet za poljoprivrednike u Srbiji četiri ili pet puta veći nego što je bio dok je državu vodila sadašnja opozicija i istakao da će se nastaviti ulaganja u agrar, kao i da su nerealni zahtevi poljoprivrednika koji protestuju tražeći da se ukine uvoz svega.

Vučić je novinarima u Minhenu rekao i da je kancelar Nemačke Fridrih Merc u jučerašnjem obraćanju na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti imao vrlo pozitivan odnos prema prijemu zemalja Zapadnog Balkana u EU i da je bio obazriv i pažljiv u izboru reči koje je koristio u vezi sa tim. Vučić je ocenio da su to dobre vesti za Zapadni Balkan. Prema njegovim rečima, Merc je održao sveobuhvatan govor o potrebi pragmatičnih odnosa sa Amerikancima, ali i stvaranju snažne Evrope, i očigledno je da Nemačka, osim velike ekonomske i političke moći, želi i ogromnu vojnu moć u Evropi.

Vučić je sinoć rekao i da nećemo uskoro biti u situaciji da vidimo kraj rata u Ukrajini i da je bolje da se nadamo miru na nekim drugim stranama. Ukazao je i da je najveća pretnja Republici Srbiji vojni savez Zagreb-Priština-Tirana.

Vučić je u Minhenu novinarima rekao da je Srbija i te kako ugrožena formiranjem vojnog saveza Zagreba, Prištine i Tirane i dodao da ga veoma brine ćutanje i to što se svi u svetu prave da ne razumeju pitanje koje im postavlja, a to je zašto je taj savez formiran. Predsednik je sinoć, takođe, izjavio da Srbija želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom.

Vučić je u Minhenu, na pitanje novinara da prokomentariše izjavu bošnjačkog člana predsedništva BiH Denisa Bećirovića da vlast u Republici Srpskoj pokušava da destabilizuje BiH, rekao da Bećirović to stalno govori i da njegova izjava nije ništa novo.

(Tanjug)