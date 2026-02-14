TUGA! Poginula čuvena srpska teniserka

Tatjana Ječmenica, nekadašnja reprezentativka Jugoslavije u tenisu i selektor FED Kup državnog tima preminula je na licu mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak uveče na obilaznici oko Beograda.

Tokom igračke karijere osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj i tri u parovima. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, najbolji plasman bio joj je drugo kolo na Rolan garosu 1996. Iste godine je ostvarila najbolji plasman na VTA rang listi bilo je 72. mesto, dok je u parovima bila na 84. poziciji.

Selektor ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore postala je 2005. godine. Zbog poteškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije Fed kupu u podnela je ostavku 2006. godine. Ječmenica je bila i trener u svojoj teniskoj školi. U sudaru sa teretnim vozilom koje se dogodilo oko 21 čas, nastradao je i njen suprug Darko Jevtić, dugogodišnji direktor RK Vojvodina, uspešan rukometni funkcioner. Jevtić je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar KCS.

