U SVETSKOJ politici trenutno se odvijaju izuzetno brzi i dinamični procesi. U velikoj meri, to je povezano sa politikom Trampa, koji je u sistem međunarodnih odnosa uneo visok nivo nemira, nepredvidivosti i radikalizma, dok se događaji razvijaju sve većim intenzitetom.

Koncept „kolektivnog Zapada“, odnosno solidarne i relativno predvidljive politike glavnih zapadnih sila i zemalja koje u potpunosti slede zapadnu liniju, urušava se pred našim očima. Taj konsenzus više ne postoji.

Projekti globalizacije škripe, čak se i evroatlantsko jedinstvo, sudbina NATO-a i UN dovode u pitanje. Tramp je direktno izjavio da ga međunarodno pravo ne zanima i da deluje na osnovu sopstvenih koncepata o moralu i nemoralu.

Trampov zahtev za aneksijom Grenlanda SAD i pretnje aneksijom Kanade, jasno drugačiji stav EU sila prema Ukrajini i Izraelu, nedostatak bezuslovne podrške ratu u Ukrajini i, naprotiv, puna podrška Netanjahuu i njegovoj bliskoistočnoj politici, dodatno pogoršavaju nadolazeći i gotovo potpuni raskol.

U ovoj situaciji, gde kolektivni Zapad kao jedinstvena politička, ideološka i geopolitička celina više ne postoji, postepeno se oblikuje nova mapa, na kojoj na njegovom mestu počinje da se pojavljuje nekoliko odvojenih, a ponekad i sukobljenih entiteta.

Ovo još uvek nije potpun model, već proces otvorenog kraja. Međutim, već sada možemo pretpostaviti da će se na mestu jedinstvenog Zapada formirati pet odvojenih geopolitičkih entiteta. Pokušajmo da ih opišemo.

BR. 1: SAD U ERI TRAMPA 2.0

Trampovi geopolitički stavovi radikalno se razlikuju od strategije globalizacije prethodnih vlada, i demokratskih i republikanskih, kao što je bila vlada Džordža Buša mlađeg.

Tramp otvoreno proglašava direktnu američku hegemoniju na više nivoa. Pre svega, on teži da uspostavi dominaciju SAD na celom američkom kontinentu. To se ogleda u novoj Strategiji nacionalne bezbednosti, gde se poziva na Monroovu doktrinu, dodajući sopstveno tumačenje.

Monroovu doktrinu formulisao je predsednik Džejms Monro 2. decembra 1823. godine u svojoj godišnjoj poruci Kongresu. Centralna ideja bila je postizanje potpune nezavisnosti Novog sveta od Starog sveta, odnosno od evropskih kolonijalnih sila, a Sjedinjene Američke Države viđene su kao primarna politička i ekonomska snaga za oslobođenje država obe Amerike od evropske kontrole. Iako nije eksplicitno navedeno da se jedan oblik kolonijalizma, evropski, zamenjuje drugim, američkim, podrazumevao se određeni stepen američke hegemonije u regionu.

U svojoj modernoj verziji, Monroova doktrina, sa Trampovim dodacima, znači:

*potpuni i apsolutni suverenitet i nezavisnost SAD od bilo koje nadnacionalne institucije, odbacivanje globalizacije;

*sprečavanje značajnog geopolitičkog uticaja na zemlje američkog kontinenta od strane drugih velikih sila, Kine, Rusije, kao i evropskih zemalja;

*uspostavljanje direktne vojno-političke i ekonomske hegemonije SAD na kontinentu i u susednim okeanima.

Ova doktrina uključuje promociju režima povezanih sa SAD u Latinskoj Americi, uklanjanje političara koji nisu u skladu sa Vašingtonom i mešanje u unutrašnje poslove bilo koje države u ovom regionu, ponekad pod maskom borbe protiv trgovine drogom, ilegalne imigracije, pa čak i komunizma, kao u slučaju Venecuele, Kube i Nikaragve.

Generalno, ovo se ne razlikuje mnogo od politike koju su SAD vodile u 20. veku.

Novina Trampove doktrine leži u njegovom zahtevu za aneksijom Grenlanda i Kanade, kao i u njegovom prezirnom stavu prema Evropi i njenim NATO partnerima.

U suštini, Sjedinjene Države se ovde proglašavaju za imperiju okruženu pograničnim državama, koje treba da budu vazali matične zemlje. To se ogleda u glavnom sloganu Trampove politike „Učinimo Ameriku ponovo velikom“, odnosno u njegovom sinonimu „Amerika na prvom mestu“.

EVROPSKA UNIJA KAO BROJ 2 ZAPADA

Evropska unija, koja se nalazi u veoma teškoj situaciji, postaje druga najveća sila na Zapadu.

Decenijama su zemlje EU usmeravale svoju politiku, bezbednost, pa čak i ekonomiju ka Sjedinjenim Državama u okviru atlantskog partnerstva, uvek birajući između evropskog suvereniteta i pokornosti Vašingtonu. U međuvremenu, prethodni američki lideri pretvarali su se da Evropljane posmatraju kao gotovo ravnopravne partnere i slušali su njihove stavove, stvarajući iluziju kolektivnog zapadnog konsenzusa.

Tramp je uništio ovaj model i brutalno primorao Evropsku uniju da prizna status vazala.

Dakle, u januaru 2026. godine, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, belgijski premijer Bart De Vever direktno je govorio o „srećnim vazalima“ i „nesrećnim robovima“ u kontekstu zavisnosti Evrope od Sjedinjenih Država. Ranije su evropske elite bile „srećni vazali“. Tramp ovu situaciju posmatra iz drugačije perspektive i Evropljane vidi kao „nesrećne robove“.

Naglasio je izbor između samopoštovanja i gubitka dostojanstva pred pritiskom Vašingtona da anektira Grenland, ali Evropska unija očigledno još nije spremna za takav izbor.

U ovoj novoj situaciji, EU je, protiv svoje volje, postala nešto nezavisno. Makron i Merc govorili su o potrebi za evropskim bezbednosnim sistemom u kontekstu u kome Sjedinjene Države nisu toliko garancija bezbednosti koliko nova, ozbiljna pretnja.

Dok EU još uvek nije preduzela odlučne akcije, konture Zapada broj dva postaju sve jasnije.

Stav EU o Ukrajini takođe se značajno razlikuje od Trampovog. Američki predsednik želi da okonča ovaj, kako ga naziva, nepotrebni rat sa Rusijom, ili bar tvrdi da to želi, dok je EU, naprotiv, posvećena njegovom sprovođenju do kraja, naginjući direktnom učešću.

Stav Zapada o Netanjahuu i genocidu nad Palestincima u Gazi takođe se razlikuje. Tramp to u potpunosti podržava, dok je EU znatno osuđujuća.

VELIKA BRITANIJA KAO ZAPAD BROJ 3

Nasuprot ovoj atlantskoj podeli, u Velikoj Britaniji se nakon Bregzita pojavljuje još jedan pol, Zapad na trećem mestu.

Sa jedne strane, levo-liberalna vlada Kira Starmera bliska je EU po ključnim tačkama. Sa druge strane, London je tradicionalno održavao bliske odnose sa SAD, delujući kao čuvar Vašingtona u evropskim procesima.

Istovremeno, Britanija nije ni članica EU niti podržava Trampovu liniju, koja je svodi na neprihvatljivu ulogu istog vazala-roba o kome govori belgijski premijer.

Britanija više ne može da igra ulogu međunarodnog posrednika, pošto je postala zainteresovana strana u nizu situacija. Najznačajnije u ukrajinskom sukobu, gde je potpuno stala na stranu Kijeva i, štaviše, započela eskalaciju odnosa sa Rusijom, čak do tačke direktnog vojnog učešća u podršci režimu Zelenskog.

Upravo je poseta britanskog premijera Borisa Džonsona Ukrajini ometala Istanbulski sporazum iz 2022. godine.

Međutim, treća najveća zapadna sila, Britanija, ne može se vratiti svojoj prethodnoj imperijalnoj politici. Resursi moderne Engleske, njen ekonomski pad i kolaps imigracione politike, kao i njen ukupni obim, sprečavaju je da igra pravu vodeću ulogu unutar Britanskog Komonvelta naroda ili da postane hegemon Evrope.

GLOBALISTI KAO ZAPAD BROJ 4

Ako uzmemo u obzir ideologiju, organizacione mreže i institucije globalista poput Džordža Soroša, Svetskog ekonomskog foruma i drugih međunarodnih organizacija koje prihvataju ideju svetske vlade i ujedinjenog sveta, dolazimo do Zapada broj četiri.

Upravo je taj Zapad zadavao ton u prethodnoj fazi, delujući kao glavna i ujedinjujuća snaga koja je omogućavala diskusiju o „kolektivnom Zapadu“.

Ove krugove predstavljala je elita globalista u samim Sjedinjenim Državama, upravo ona „duboka država“ protiv koje je Tramp započeo borbu. To uključuje uglavnom rukovodstvo Demokratske stranke, kao i neke republikanske neokonzervativce koji zauzimaju srednji položaj između Trampa i njegovog pokreta „Amerika na prvom mestu“ i klasične globalizacije.

Većina lidera EU, pa i sam Starmer, pripada ovom projektu globalizacije, čija je pozicija značajno oslabljena pod Trampom, što je dovelo do podele Zapada na različite polove.

Tipičan primer pozicije Zapada kao četvrte sile, koja je donedavno bila jedina i najvažnija, jeste pozicija Kanade.

Na nedavno održanom forumu u Davosu, kanadski premijer Mark Karni izjavio je da se postojeći svetski poredak urušava i da je svet u stanju raskida, a ne tranzicije. Velike sile koriste ekonomiju kao oružje, carine, lance snabdevanja i infrastrukturu, kako bi izvršile pritisak, što, po njegovom mišljenju, vodi deglobalizaciji.

On je odbacio Trampove tvrdnje o zavisnosti Kanade od Sjedinjenih Država, pozivajući srednje sile da se ujedine protiv hegemonije trampizma, da diverzifikuju veze, uključujući približavanje Kini, i da se odupru populizmu.

Ovo je pokazatelj kako se Zapad broj jedan postepeno izdvaja kao zaseban entitet na ideološkim i geopolitičkim osnovama, ne samo u direktnom i sve oštrijem kontrastu sa trampizmom kao Zapadom broj jedan.

IZRAEL KAO ZAPAD BROJ 5

Konačno, poslednjih godina, a posebno od početka Trampovog drugog mandata, još jedan Zapad počeo je da se oseća, Zapad broj pet. To je Izrael Benjamina Netanjahua.

Mala zemlja, vitalno zavisna od Sjedinjenih Država i Evrope, sa ograničenim demografskim i lokalnim privrednim kapacitetima, sve više se potvrđuje kao nezavisna civilizacija i igra značajnu, i iz izraelske perspektive jedinstvenu, ulogu u sudbini Zapada u celini, čiji je bedem na Bliskom istoku.

Donedavno, Izrael se mogao smatrati zastupnikom Sjedinjenih Država, još jednim vazalom, iako privilegovanim i favorizovanim.

Međutim, politika Netanjahua i radikalno desničarskog cionističkog pokreta na kojem se on zasniva, kao i otkriveni obim uticaja izraelskog lobija u američkoj politici, nametnuli su novu perspektivu.

Prvo, razmere uništenja Gaze i uspon radikalnih političkih i verskih ličnosti koje su otvoreno proglasile svoju posvećenost izgradnji Velikog Izraela, Itamar Ben-Gvir, Becalel Smotrič i Dov Lior i drugi, izazvali su odbacivanje na Zapadu, posebno u drugoj, trećoj i četvrtoj sili Zapada.

Ni Evropska unija, ni Starmerova Britanija, ni globalisti poput Soroša nisu podržali Netanjahua u njegovim najekstremnijim akcijama, uključujući rat sa Iranom.

Drugo, Trampova puna i bezuslovna podrška Netanjahuu podelila je same trampiste, koji su pokrenuli ogroman talas na društvenim mrežama protiv izraelskog uticaja i njegovih mreža u američkoj politici.

Svaki republikanac ili zvaničnik Trampove administracije, u javnim nastupima i na društvenim mrežama, bio je bombardovan zahtevima da odgovori: Amerika na prvom mestu ili Izrael na prvom mestu?

ŠTA VAM JE VAŽNIJE: AMERIKA ILI IZRAEL?

Ovo je mnoge ostavilo bez reči i uništilo im karijere.

Priznavanje jednog ili drugog pokazalo se ispunjenim ostrakizmom, bilo od masa ili od izuzetno moćnog lobija. Objavljivanje Epštajnovih dosijea samo je povećalo zabrinutost onih koji su verovali da je uticaj Izraela u američkoj politici preteran i nesrazmeran.

Stvoren je utisak da Tel Aviv i njegova mreža uticaja čine autonomni i izuzetno važan entitet, sposoban da diktira svoju volju moćnim zemljama prvog reda.

Tako se pojavio Zapad broj pet, sa sopstvenom agendom, sopstvenom ideologijom i sopstvenom geopolitikom.

PET AUTONOMNIH POLOVA MOĆI I RAT U UKRAJINI

Zaključimo ovu kratku analizu podeljenog Zapada poređenjem stavova ovih polova kroz rat u Ukrajini.

Zapad broj pet je manje zainteresovan za ovaj sukob. Za Netanjahua, Putinova Rusija ili Sijeva Kina nisu njegovi glavni protivnici, a režim u Kijevu ne uživa bezuslovnu podršku desničarskih cionističkih mreža.

U meri u kojoj Istok strateški, politički, ekonomski i, što je najvažnije, vojno podržava antiizraelske snage na Bliskom istoku, posebno Iran, Izrael je objektivno na suprotnoj strani u nizu lokalnih sukoba.

Ipak, to se ne prevodi u direktnu podršku režimu Zelenskog. Iako, naravno, ni Izrael nije na strani Rusije.

Generalno, Zapad, to jest Tramp, ne smatra Rusiju svojim glavnim neprijateljem ili glavnom metom, to mesto odavno zauzima Kina, a Rusija mu treba na svojoj strani.

S vremena na vreme iznosi antiruske argumente, posebno opravdavajući aneksiju Grenlanda američkim bezbednosnim zabrinutostima uoči mogućeg ruskog nuklearnog napada, nastavlja da vrši multilateralni pritisak na Moskvu i snabdeva Kijev oružjem.

Ne možemo nazvati Trampovu politiku prijateljskom prema Moskvi, ali u poređenju sa drugim silama na podeljenom Zapadu, koji je i sam Tramp podelio, njegov antiruski stav nije ekstreman.

Situacija je potpuno drugačija sa zapadnim silama broj dva, tri i četiri.

Evropska unija, Starmerova Britanija i mreže globalizacije, uključujući Demokratsku stranku SAD i Karnijevu vladu u Kanadi, zauzimaju radikalno antiruske stavove, bezuslovno podržavaju režim Zelenskog i spremne su da nastave da pružaju svu moguću podršku Ukrajini, uključujući i direktnu vojnu silu.

Dominantni narativ globalizacije ovde je da je Putinova Rusija, koja je prihvatila tradicionalno razmišljanje i konzervativizam, čvrsto posvećena izgradnji multipolarnog sveta i utvrđivanju svoje kulturne dominacije.

Ona je ideološki i geopolitički protiv planova globalista za svetsku vladu i jedinstveni svet.

SVET GLOBALISTA

Model takve globalističke države je Evropska unija, čiji model, prema globalistima, treba postepeno proširiti na celo čovečanstvo, bez nacionalnih država, religija, nacija ili etničkih grupa.

Ali za Zapad broj dva, a posebno za Zapad broj četiri, ne samo Putin već i sam Tramp je pravi neprijatelj. Tu je započeo politički mit da Tramp radi za Rusiju.

Američki predsednik je podelio kolektivni Zapad i, zapravo, pomerio ranije dominantne globaliste sa njihove centralne pozicije.

Međutim, on je to učinio ne u interesu Putina ili Rusije, već na osnovu sopstvenih ideja i uverenja.

OKRETANjE KA ISTOKU

Ako se trend podele između prve i druge sile Zapada nastavi u budućnosti, moguće je da će se razlike između Brisela i Vašingtona intenzivirati do te mere da će evropski lideri početi da razmatraju okretanje ka istoku kako bi uravnotežili rastuće apetite i ukupnu agresivnost Trampa.

Slabi nagoveštaji ove mogućnosti mogu se pronaći u odvojenim izjavama Makrona i Merca usred eskalacije situacije oko Grenlanda.

Iako je ovo trenutno veoma malo verovatno, sve dublja podela Zapada na pet entiteta mogla bi takav scenario učiniti realnijim.

Tako je kolektivni Zapad podeljen na pet prilično nezavisnih centara moći.

Kako će se ovaj mozaik razvijati u budućnosti teško je predvideti, ali je jasno da ove okolnosti moramo uzeti u obzir prilikom analize međunarodne situacije, posebno pri razjašnjavanju geopolitičkog i ideološkog konteksta u kojem se odvijaju sukobi širom sveta.

