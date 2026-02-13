Tenis

I BUGARKU BI MU OPROSTILA! Ana Ivanović se ponizila kao niko, ali Nemac je baš odjavio

Новости онлине

13. 02. 2026. u 08:19

NASTAVLjA se aspunica Ana Ivanović i Bastijan Švajnštager.

Foto: Profimedia

Svaki dan isplivaju neki novi detalji nakon njihovog razvoda. Ovog puta Nemci pišu da je Srpkinja htela toliko da se ponizi da oprosti bivešem fudbaleru prevaru, ali...

Podsećanja radi, prodičnu harmoniju, narušila je bugarska državljanka Silva Kapetanova. Švajnštajger se, još dok je formalno bio u braku sa nekada prvom teniserkom sveta, pojavljivao javno sa tada udatom ženom i majkom dvoje dece.

Naime, na fotografijama i video snimcima koji su kružili društvenim mrežama, njih dvoje su razmenjivali nežnosti, ljubili se i grlili na egzotičnim destinacijama, što je samo potvrdilo spekulacije da je taj odnos prerastao u ozbiljnu vezu.

A kako navodi sada nemački list “Bunte”, koji je i prvi preneo informaciju o krahu ovog bračnog para, Ivanovićeva je u početku bila spremna da oprosti neverstvo, pre svega zbog porodice.

- Sudeći po saznanjima iz porodice i izvora bliskih Ani i Bastijanu, proslavljena teniserka je želela da mu oprosti aferu sa Bugarkom i pređe preko svega - navodi pomenuti list u svom članku.

Ali, Švajnštajger je, prema navodima istog izvora, odlučio drugačije.

- Međutim, on joj je jasno stavio do znanja da želi svoju slobodu, da je pronašao svoju sreću, i da više neće da se vraća porodici. To je ostavilo u šoku kako porodicu, tako i sve njegove prijatelje, kolege i poznanike - objašnjava “Bunte”.

