OVO JE SRBIN (34) KOJI JE POGINUO U AMERICI: Imao dva mala sina, prijatelji skupljaju novac za transport njegovog tela u Leskovac (FOTO)

В.Н.

14. 02. 2026. u 08:35

ALEKSANDAR Conić (34) iz Leskovca tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak rano ujutru na auto-putu I-75 u Džordžiji. Aleksandar je u trenutku nesreće vozio kamion.

Foto: GoFundMe / Drustvene mreze

Sajt za skupljanje donacija "gofundme" trenutno skuplja novac kako bi se telo Aleksandra koji je poginuo u Americi transportovalo u Srbiju.

Suprug, otac dva sina

Aleksandar je bio u braku u kom je dobio dva sina.

- Bio je čovek velikog srca, uvek spreman da pomogne drugima, vredan i posvećen svojoj porodici. Njegov iznenadni odlazak ostavio je ogromnu prazninu i bol koju je teško opisati rečima. Iza sebe je ostavio suprugu i dva mala sina kojima je bio ceo svet - navodi se na sajtu.

Godinama živeo u Americi

U Americi je živeo skoro 10 godina, a u Srbiji je završio Fakultet za fizičku kulturu (DIF).

Istraga policije je još uvek u toku i za sada još nisu razjašnjene okolnosti pod kojima je poginuo Conić u Džordžiji.

Na mestu nesreće, po rečima očevidaca, bilo je mnogo vatrogasnih vozila, policija i hitna pomoć.

