OVO JE SRBIN (34) KOJI JE POGINUO U AMERICI: Imao dva mala sina, prijatelji skupljaju novac za transport njegovog tela u Leskovac (FOTO)
ALEKSANDAR Conić (34) iz Leskovca tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak rano ujutru na auto-putu I-75 u Džordžiji. Aleksandar je u trenutku nesreće vozio kamion.
Sajt za skupljanje donacija "gofundme" trenutno skuplja novac kako bi se telo Aleksandra koji je poginuo u Americi transportovalo u Srbiju.
Suprug, otac dva sina
Aleksandar je bio u braku u kom je dobio dva sina.
- Bio je čovek velikog srca, uvek spreman da pomogne drugima, vredan i posvećen svojoj porodici. Njegov iznenadni odlazak ostavio je ogromnu prazninu i bol koju je teško opisati rečima. Iza sebe je ostavio suprugu i dva mala sina kojima je bio ceo svet - navodi se na sajtu.
Godinama živeo u Americi
U Americi je živeo skoro 10 godina, a u Srbiji je završio Fakultet za fizičku kulturu (DIF).
Istraga policije je još uvek u toku i za sada još nisu razjašnjene okolnosti pod kojima je poginuo Conić u Džordžiji.
Na mestu nesreće, po rečima očevidaca, bilo je mnogo vatrogasnih vozila, policija i hitna pomoć.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
POGINULA TATJANA JEČMENICA BIVŠA REPREZENTATIVKA
13. 02. 2026. u 23:34
IMA MRTVIH: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće u Beogradu
13. 02. 2026. u 22:11
NI NAUKA NE MOŽE DA OBJASNI: Šta se dogodilo bratu blizancu kada je Erdoana ubio tramvaj u Sarajevu - bili su povezani
13. 02. 2026. u 20:22 >> 21:04
POGINULA JEDNA OSOBA: Jeziva saobraćajna nesreća na putu Nikšić -Vilusi
13. 02. 2026. u 14:18
PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
13. 02. 2026. u 12:40
STRADALI MLADIĆ SIN POZNATOG MUZIČARA: Novi detalji nesreće u Sarajevu
ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.
13. 02. 2026. u 12:05
HTELA DA OPROSTI PRELjUBU? Šta se stvarno desilo između Ane i Bastija
ŠTA se stvarno desilo između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?
13. 02. 2026. u 07:51
Komentari (0)