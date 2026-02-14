"BLOKADERI, RUKE SU VAM KRVAVE!": Šolakovi novinari brane lekara blokadera koji je operisao devojčicu u Čačku (VIDEO)
SADA blokaderi kažu "nije na nama da sudimo, sačekaćemo da vidimo rezultate istrage!". Posle ovakvih izjava pitanje koje se nameće ne kako su onda presuđivali za pad nadstrešnice i kako tada nisu čekali rezultate istrage?!
Ana Marković, novinarka Nove S, govorila je o smrti devojčice u Čačku nakon što ju je operisao doktor blokader:
- U ovom slučaju devojčice postoji mogućnost da nije bilo lekarske greške, da je zaista došlo do nekih komplikacija koje nisu mogle da se zaustave, kažu da se to dešava! Nije na nama da sudimo, sačekaćemo da vidimo rezultate istrage. Ja ne bih sad targetirala lekare u Čačku. Neophodno je da nadležni rade na promeni sistema, da imaju veće plate lekari pa kad se to podigne na viši nivo onda će i oni biti zadovoljniji. Žao nam je i lekara, i on sad prolazi kroz pakao blago rečeno!- Šolakovi novinari brane lekara blokadera koji je operisao devojčicu u Čačku.
