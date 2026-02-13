NEZAPAMĆENA MONSTRUOZNOST BLOKADERA: Napad na Vučićevo dete šokirao Srbiju

BLOKADERI su već odavno prešli granice političke borbe i ušli u zonu potpune dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali ono što se dogodilo na društvenoj mreži Iks predstavlja čin koji je, prema oceni mnogih, nezabeležen po svojoj brutalnosti u javnom prostoru Srbije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Jedan blokader izveo je napad kakav do sada nije viđen. Objavio je fotografiju predsednika Srbije i njegove ćerke, pokušavajući da predsednika, kroz lične i uvredljive konstrukcije, dovede u vezu sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom.

Reč je o objavi koja je izazvala šok i ogorčenje:

- Sve mi je ona slika iz Epstin "filmova" u glavi. Čemu ovakvi snimci Vučiću, čemu, pa pogledaj samo to lice deteta, te oči, ni ’trunka’ sreće, osmeha ili…

Ubrzo je utvrđen identitet osobe koja stoji iza ove objave. Radi se o Draganu Stevanoviću (64) iz Kragujevca. Kako pokazuju dostupni podaci, reč je o osobi koja nije evidentirana u relevantnim bezbednosnim bazama, niti poseduje registrovane telefonske brojeve.

Foto: Printscreen X

Takođe, prema raspoloživim informacijama, Stevanović se trenutno ne nalazi na teritoriji Srbije, a njegov poslednji evidentirani izlazak iz zemlje zabeležen je pre tri godine. Protiv njega je izdat nalog za privođenje, koji će biti sproveden čim se pojavi na teritoriji Srbije.

On je samo jedan od onih čiji su mozgovi zatrovani i zadojeni mržnjom koju seju Šolakove medijske grupe za pritisak godinama unazad.

Za razliku od mnogih lidera u svetu, Vučić se uopšte ne spominje u Epstinovim fajlovima, ali bolesni i monstruozni mozgovi su morali nekako da ga povežu i sa tim.

Umesto da kažu kako je Vučić jedan od retkih lidera koji se ne spominje u dokumentima koje je objavilo Ministartsvo pravde SAD u vezi sa Epstinom, blokaderi su ipak želeli da ga povežu sa tim.

Ovo je direktna posledica kampanje dehumanizacije, koju su godinama orkestrirale medijske grupe za pritisak, a koja sada dostiže vrhunac u izbornoj godini i ima za cilj da prikaže predsednika Srbije kao najvećeg monstruma, zločinca, ubicu - i na kraju kao neljudsko biće. Što bi neki cenjeni sagovornici na Šolakovoj N1 rekli - "negativno rođen".

Od toga da mu dete nije dete, već hologram, da mu otac nije otac, već Albanac, da mu je majka žena lakog morala, da mu je brat narko-diler i kriminalac.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je putem svog naloga na mreži Iks, osudivši, kako je navela, „najmonstruozniju kampanju potpune dehumanizacije“ protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Nisam mogla ni da pomislim da će njihova monstruoznost i bolesna mržnja dostići ovakav nivo! Da li je ovo Srbija kakvu želimo?- navela je Brnabićeva.

Reagovao je i lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, koji je ukazao na težinu i posledice ovakvih napada:

- Niko normalan ne želi da živi u Srbiji u kojoj će se za nešto pitati monstrumi koji kreiraju ovako jezivu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece! Samo pravi monstrumi su u stanju to da rade. Samo bolesni umovi su u stanju da decu svog političkog protivnika dovode u vezu sa zločinima odvratnog predatora Epstina. Ne želim da bilo čija porodica prolazi kroz ovako monstruozne kampanje kojima je izložena porodica predsednika Vučića. On je žrtva samo zato što radi i bori se za Srbiju. I znam da ga niko i ništa neće skrenuti s tog puta! Svaka mu čast na snazi da izdrži ovakvo zlo, ovakve napade i vređanja svoje dece i porodice. Samo on zna kako mu je. Ovo nije samo podrška predsedniku Vučiću. Ovo je zavet da ćemo se uvek i zauvek boriti za pristojnu i normalnu Srbiju - naveo je Vučević.

Ministarka Adrijana Mesarović takođe je reagovala, postavljajući pitanje o granicama političke borbe i moralne odgovornosti.

- Koliko su blokaderi psihički oboleli, vidimo na najnovijem primeru izvesnog Stevanovića. Ovo je odavno prevazišlo domen politike, ovakva mržnja i bolest zahteva reakciju kako javnosti tako i nadležnih institucija. Na decu udarate, ološi blokaderski?! Malo vam laži o Aleksandru Vučiću, pa ste se okomili i na njegovu ćerku?! Pa imate li obraza, imate li ljudskosti, da li vam je išta sveto? Pa kako neko ko na profilnoj fotografiji ima dete može da pomisli, a kamoli javno napiše ovakve gadosti! I sve što više mrzite i vređate, to smo jedinstveniji u odbrani našeg predsednika Aleksandra Vučića! Stati uz njega i njegovu politiku, a posebno stati uz njega zbog ovakvih stvari pravi razliku između ljudi i neljudi, mržnje i ljubavi, bolesti i normalnosti. Podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, zlo nikada neće i ne može pobediti u Srbiji - stoji na Instagramu ministarke.

Povodom uvreda koje je Dragan Stevanović uputio predsedniku Srbije i njegovoj ćerki, reagovao je i Aleksandar Vulin.

- Svako ko ima dete zna šta bi uradio ološu koji bi mu na tako odvratan način uvredio dete i njega samog kao što je uradio Dragan Stevanović sa ćerkom predsednika Vučića. Za ovakvog nema lečenja osim možda u zatvorskoj bolnici, ali u nju treba da stigne sa fizičkim razlogom, ne po odluci suda. Ništa odvratnije nisam video u svim ovim godinama mržnje, zato ne mogu da biram reči. Svako ko pokuša da nađe opravdanje za ovu grešku prirode treba da zamisli sebe i svoje dete u istom tvitu pa neka mu prema tome sudi - izjavio je Vulin.

Vučić: Nemam komentar, ne želim da govorim o izopačenim ljudima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da nema komentar na najnovije napade na njegovu porodicu i da je to normalno da se dogodi posle godina brutalne kampanje.

- Prosto je to normalno da se dogodi posle godina brutalne kampanje u kojoj se svi pravite da ne vidite i koje se svi građani na kraju krajeva s razlogom prave da ne vide. Što bi videli tako nešto, ne tiče se njih, tiče se samo jednog tamo kojeg ili ne vole ili vole i njegove porodice - rekao je Vučić na konstataciju novinara u Ankari da je jedno od troje dece izloženo bolesnoj mržnji i kampanji na mreži Iks.

Vučić je dodao da ne želi to da komentariše. Na pitanje kako zaštititi decu od političkog zverstva, Vučić je rekao da o izopačenim ljudima i njihovim političkim sledbenicima ne želi da govori.