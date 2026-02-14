Fudbal

"NE ŽELIM DA ME KAZNE..." Dvejn Vašington nakon meča Partizan-Real

Filip Milošević

14. 02. 2026. u 07:02

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington sumirao je utiske nakon poraza od Reala u Evroligi.

FOTO: Ataimages

"Igrali smo dobro. Bili smo u zaostatku u prvom poluvremenu, gubili smo i 15 razlike, ali smo uspeli da smanjimo i da se vratimo, da napravimo da bude neizvesna utakmica. Pričali smo o tome danas, imali smo šanse, nismo pogodili važne šuteve, nismo šutirali mnogo slobodnih bacanja... Da smo to pogađali, bilo bi drugačije."

U završnici nije šutirao, već je hteo da asistira.

"Hteo sam da napravim pravu stvar. Kampaco je pomagao, znao sam da je Bruno viši, ali sam hteo da dodam u ugao. Moram da budem bolji u tome. Generalno, mogli smo da šutnemo više slobodnih bacanja".

Samo tri slobodna bacanja ste izveli.

"Neću da kažem previše, ne želim da me kazne, neću da rizikujem. Nek ostane na tome".

Sledi Kup Radivoj Korać, gde će Partizan pokuđati da se domogne trofeja.

"Naravno, volim da igram košarku, to je velika prilika da uzmemo trofej, to bi bilo sjajno za naš klub. Prošle godine nam je malo nedostajalo. Nije moja odluka, videćemo. Ja volim da igram košarku samo. Ko god da ide, biće isto tako uzbuđen".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

