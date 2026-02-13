PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
- Primite najiskrenije čestitke povodom nacionalnog praznika Republike Srbije – Dana državnosti. Odnosi između naših zemalja temelje se na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom. Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju. Želim Vam zdravlje i uspehe, a svim Vašim sugrađanima sreću i prosperitet - poručio je Putin predsedniku Srbije.
Prethodno, brojni svetski lideri i državnici čestitali su Vučiću Dan državnosti, 15. februar.
