PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet

13. 02. 2026. u 12:40

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Kremlin Pool Photo via AP

- Primite najiskrenije čestitke povodom nacionalnog praznika Republike Srbije – Dana državnosti. Odnosi između naših zemalja temelje se na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom. Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju. Želim Vam zdravlje i uspehe, a svim Vašim sugrađanima sreću i prosperitet - poručio je Putin predsedniku Srbije.

Prethodno, brojni svetski lideri i državnici čestitali su Vučiću Dan državnosti, 15. februar.

