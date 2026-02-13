PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je budžet za poljoprivrednike u Srbiji četiri ili pet puta veći nego što je bio dok je državu vodila sadašnja opozicija i istakao da će se nastaviti ulaganja u agrar, kao i da su nerealni zahtevi poljoprivrednika koji protestuju tražeći da se ukine uvoz svega.