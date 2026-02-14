Politika

KRIJU LISTU KAO ZMIJA NOGE Profesor Bešić postavio logično pitanje koje je uništilo ceo smisao blokaderskog pokreta

V.N.

14. 02. 2026. u 08:21

PROFESOR Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić rekao je za N1 da je "loša dinamika" to što blokaderi nastupaju anonimno u javnosti.

Foto: Printskrin

 - Zamislite situaciju da građani Srbije žele da porazgovaraju sa predstavnicima studentskog pokreta. Sa kim razgovaraju? Mi vidimo lošu dinamiku na relaciji između opozicije i studenata, koja će biti sve negativnija... Ukoliko bi opozicija želela da razgovara sa njima o nekoj saradnji, sa kime oni razgovaraju? - pitao je profesor Bešić.

