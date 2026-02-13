KINDER BUENO TORTA: Kremasta čokoladna čarolija kojoj je teško odoleti

Bogata, raskošna i puna ukusa – Kinder Bueno torta je pravi izbor za svečane prilike, rođendane ili trenutke kada želite da impresionirate goste. Savršen spoj belog i čokoladnog fila, uz mirisne kore sa lešnicima, čini ovu tortu neodoljivom poslasticom koja se pamti.

Beli fil

(Priprema se prvi)

Sastojci:

450 gr bele čokolade

250 gr mlečne slatke pavlake

200 gr krem sira

6 čokoladica kinder bueno (3 pakovanja)

Priprema:

Slatku pavlaku zagrejte da bude vrela, ali ne sme da provri. Belu čokoladu izlomite u posebnu posudu, prelijte vrelom pavlakom i mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini.

Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, zatim stavite u frižider minimum šest sati, a najbolje preko noći.

Ohlađenu smesu umutite mikserom, dodajte krem sir i kratko zajedno izmutite. Na kraju dodajte sitno seckane čokoladice i lagano ih umešajte varjačom.

Kore

(Mera je za jednu koru – ukupno se peku 4 kore)

Sastojci za jednu koru:

4 belanca

4 kašike šećera

4 kašike pečenih mlevenih lešnika

1 ravna kašika brašna

Potrebno još:

300 gr nutele – količina za sve 4 kore

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg, zatim postepeno dodajte šećer dok se ne dobije sjajna i čvrsta masa. Lešnike i brašno lagano umešajte ručno. Pecite u kalupu prečnika 22 cm, na 200°C oko 15 minuta. Na isti način ispecite ukupno četiri kore. Potpuno ohlađene kore premažite tankim slojem nutele.

Čokoladni fil

Sastojci:

16 žumanaca

10 kašika šećera

2 pudinga od čokolade (80 g)

800 ml mleka

200 gr crne čokolade

220 gr maslaca

Priprema:

Žumanca umutite sa šećerom, dodajte prah pudinga i 100 ml od ukupne količine mleka. Ostatak mleka stavite da provri. Pre nego što mleko provri, dodajte pripremljenu smesu i kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne. U vruć fil dodajte čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Ostavite da se ohladi.

Posebno umutite maslac, pa ga sjedinite sa ohlađenim filom.

Redosled filovanja

Kora – čokoladni fil – beli fil

Postupak ponavljati do utroška materijala. Na poslednju koru naneti tanak sloj čokoladnog fila.

Prijatno!