KINDER BUENO TORTA: Kremasta čokoladna čarolija kojoj je teško odoleti
Bogata, raskošna i puna ukusa – Kinder Bueno torta je pravi izbor za svečane prilike, rođendane ili trenutke kada želite da impresionirate goste. Savršen spoj belog i čokoladnog fila, uz mirisne kore sa lešnicima, čini ovu tortu neodoljivom poslasticom koja se pamti.
Beli fil
(Priprema se prvi)
Sastojci:
- 450 gr bele čokolade
- 250 gr mlečne slatke pavlake
- 200 gr krem sira
- 6 čokoladica kinder bueno (3 pakovanja)
Priprema:
Slatku pavlaku zagrejte da bude vrela, ali ne sme da provri. Belu čokoladu izlomite u posebnu posudu, prelijte vrelom pavlakom i mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini.
Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, zatim stavite u frižider minimum šest sati, a najbolje preko noći.
Ohlađenu smesu umutite mikserom, dodajte krem sir i kratko zajedno izmutite. Na kraju dodajte sitno seckane čokoladice i lagano ih umešajte varjačom.
Kore
(Mera je za jednu koru – ukupno se peku 4 kore)
Sastojci za jednu koru:
- 4 belanca
- 4 kašike šećera
- 4 kašike pečenih mlevenih lešnika
- 1 ravna kašika brašna
Potrebno još:
- 300 gr nutele – količina za sve 4 kore
Priprema:
Umutite belanca u čvrst sneg, zatim postepeno dodajte šećer dok se ne dobije sjajna i čvrsta masa. Lešnike i brašno lagano umešajte ručno. Pecite u kalupu prečnika 22 cm, na 200°C oko 15 minuta. Na isti način ispecite ukupno četiri kore. Potpuno ohlađene kore premažite tankim slojem nutele.
Čokoladni fil
Sastojci:
- 16 žumanaca
- 10 kašika šećera
- 2 pudinga od čokolade (80 g)
- 800 ml mleka
- 200 gr crne čokolade
- 220 gr maslaca
Priprema:
Žumanca umutite sa šećerom, dodajte prah pudinga i 100 ml od ukupne količine mleka. Ostatak mleka stavite da provri. Pre nego što mleko provri, dodajte pripremljenu smesu i kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne. U vruć fil dodajte čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Ostavite da se ohladi.
Posebno umutite maslac, pa ga sjedinite sa ohlađenim filom.
Redosled filovanja
Kora – čokoladni fil – beli fil
Postupak ponavljati do utroška materijala. Na poslednju koru naneti tanak sloj čokoladnog fila.
Prijatno!
Preporučujemo
OVSENI ŠTAPIĆI: Zdrava grickalica i odlična zamena za hleb
10. 02. 2026. u 11:00
ŠLAG TORTA SA KUPINAMA: Brza poslastica bez pečenja
10. 02. 2026. u 09:00
DOMAĆE ĆUFTE U SOSU: Tradicija na tanjiru
09. 02. 2026. u 21:15
BAKINE GURABIJE: Ukus koji vraća u detinjstvo
09. 02. 2026. u 09:00
BOSANSKIM "SPECIJALCIMA" SE SMEJE CEO SVET: Izbačeni sa takmičenja, a krivi im Srbi i Dodik (FOTO/VIDEO)
SNIMAK specijalaca iz Federacije BiH na takmičenju SWAT Challenge u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postao je potpuni hit na društvenim mrežama.
12. 02. 2026. u 14:42
VAKCINA PROTIV RAKA STIŽE U SRBIJU: Dobijamo je odmah posle Rusa, evo kada će je primiti naši pacijenti
MINISTAR bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje Nenad Popović izjavio je danas da će u maju prvi pacijenti u Rusiji primiti vakcinu protiv raka, a da će pacijenti iz Srbije biti prvi koji će odmah posle ruskih, krajem godine, primiti tu vakcinu.
12. 02. 2026. u 09:41
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)